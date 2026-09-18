Lustrinelli travolto in Baviera
Davis, Fonseca ribalta Stricker: parte in salita l'avventura della Svizzera in Brasile.
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SERIE A - Nell'anticipo di Serie A, il Monza ha ottenuto la prima vittoria stagionale sconfiggendo per 2-1 il Sassuolo. La doppietta di Varela (51' e 63') hanno spianato la strada alla squadra di Juric. Solo cosmesi la rete ottenuta da Adzic all'88'.
BUNDESLIGA - Lustrinelli e il suo Union Berlino sono stati travolti dal Bayern Monaco. La squadra bavarese si è infatti imposta davanti al pubblico amico con un secco 7-0. Tra i marcatori spiccano la tripletta di Olise (43', 73', 76') e la doppietta di Kane (39' e 54'). Completano la goleada Musiala (18') e Saibari (70').
COPPA DAVIS - È andato vicino all'impresa Dominic Stricker (ATP 262) che nel primo singolare valevole per il Gruppo Mondiale 1 di Coppa Davis ha tenuto testa a Joao Fonseca (ATP 29). Il 24enne elvetico si è infatti inchinato solo dopo il terzo set e 1 ora e 55 minuti di battaglia al più quotato avversario. Il brasiliano, dopo aver perso il primo parziale per 6-4, ha cambiato marcia imponendosi poi nei successivi per 6-3 6-2. L'avventura in Davis dei rossocrociati è quindi, prevedibilmente, iniziata in salita.