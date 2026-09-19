«Il referendum contro la costruzione di nuove centrali nucleari è riuscito»

Nella sessione estiva le Camere federali hanno approvato il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare “Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)”. Il progetto prevede di revocare il divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera.

Con questo progetto, il Consiglio federale e il Parlamento «ignorano la volontà popolare», protesta la coalizione. E ricorda che il popolo si è «chiaramente» espresso a tre riprese a favore di un futuro basato sulle energie rinnovabili: attraverso l'adozione della Strategia energetica 2050 nel 2017, della legge sulla protezione del clima nel 2023 e della legge sull'elettricità nel 2024.