Allarme azionato e treno bloccato: tutti fermi per colpa dei tifosi
I supporter dello Zurigo hanno azionato gli allarmi antincendio: soppressi a Berna due InterCity
I sostenitori erano diretti a Sion per la partita di campionato.
I supporter dello Zurigo hanno azionato gli allarmi antincendio: soppressi a Berna due InterCity
I sostenitori erano diretti a Sion per la partita di campionato.
BERNA - Alcuni tifosi dello Zurigo, diretti a Sion per la partita valevole per il nono turno di Super League, hanno azionato più volte l'allarme antincendio a bordo di due treni InterCity. I convogli sono stati soppressi a partire da Berna. Così hanno comunicato le Ferrovie federali svizzere (FFS).
Gli episodi si sono verificati su un treno tra Zurigo e Berna e su un secondo convoglio alla stazione di Berna. Entrambi i treni non hanno potuto proseguire il viaggio. Le FFS hanno condannato "con la massima fermezza" quanto accaduto e hanno annunciato che analizzeranno gli eventi con la polizia e le autorità competenti.
In vista del rientro dei tifosi, le FFS hanno inoltre deciso di adeguare il proprio dispositivo di sicurezza. Un portavoce non ha saputo fornire informazioni su eventuali danni alla stazione di Berna. Un video pubblicato dal Blick mostra intanto alcuni tifosi accendere fumogeni all'interno della stazione.
La partita tra Sion e Zurigo era stata anticipata dalle 20.30 alle 18 proprio per ragioni di sicurezza. Il club vallesano aveva motivato la decisione con l'assenza di treni speciali per i sostenitori zurighesi e con i conseguenti rischi. Senza convogli supplementari, infatti, i tifosi biancoblù non avrebbero avuto mezzi per rientrare a casa dopo l'incontro. Prima dell'inizio della stagione le FFS avevano informato i club che non avrebbero più offerto treni supplementari al di fuori degli orari abituali.
Un episodio simile si era verificato alla fine di luglio, quando le FFS avevano sporto denuncia dopo che alcuni tifosi del Grasshopper avevano bloccato un treno, azionando il freno d'emergenza almeno quindici volte e facendo scattare l'allarme antincendio.