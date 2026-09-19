Bellinzona, Lugano U21 e Paradiso sconfitti

Ha perso il Bellinzona il quale, reduce dalla prima vittoria in campionato, è stato travolto 3-0 sul campo del Grand Saconnex. Per i ginevrini, di scena davanti ai loro tifosi, è stato tutto facile: le reti di Gomez e Carraturo hanno infatti deciso l’incontro già nel primo tempo. Ancora Gomez, poi, ha arrotondato il punteggio nella ripresa.