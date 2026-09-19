Bellinzona, Lugano U21 e Paradiso sconfitti
Nessuna gloria per le "nostre" compagini
Nessuna gloria per le "nostre" compagini
GRAND-SACONNEX - Tre partite, tre sconfitte, le ticinesi di Prima Lega Promotion hanno vissuto un sabato nerissimo.
Ha perso il Bellinzona il quale, reduce dalla prima vittoria in campionato, è stato travolto 3-0 sul campo del Grand Saconnex. Per i ginevrini, di scena davanti ai loro tifosi, è stato tutto facile: le reti di Gomez e Carraturo hanno infatti deciso l’incontro già nel primo tempo. Ancora Gomez, poi, ha arrotondato il punteggio nella ripresa.
Il Lugano U21 è invece inciampato 2-1 a Sciaffusa, disputando un buon match ma vedendo i gialloneri padroni di casa scappare con Saliji e Lenjani. Inutile il gol di Rüeger a 20’ dalla fine.
Il Paradiso, infine, si è inchinato 0-1 contro gli YF Juventus. In Ticino la rete decisiva l’ha realizzata al 76’ Sané.