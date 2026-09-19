Jorge Martin per cuori forti

Lo ha fatto andando largo due volte in un “via” dove da primo si è ritrovato ottavo e poi risalendo ferocemente la china. Lo ha fatto infilando tutti i rivali meno che l’incredibile Acosta. Il 22enne della KTM è stato perfetto dallo start fino a due giri dal termine quando, con quasi 3” di margine su Martin, è rovinosamente caduto in curva due. Alla fine, dunque, l’ha spuntata il madrileno il quale, primo su Marc Marquez e Bezzecchi, è anche tornato leader solitario del Mondiale con tre lunghezze di margine su Marquez.

La giornata sul circuito di Spielberg si era aperta con la pole position - la 23esima della carriera - centrata proprio da Martin. Il 28enne, che scatterà davanti a tutti nella gara domenicale, ha preceduto di appena 0”015 Marc Marquez e di 0”071 Pedro Acosta. Quarto posto per Bezzecchi, più veloce di, rispettivamente, Ogura, Alex Marquez, Bagnaia, Di Giannantonio, Quartararo e Zarco.