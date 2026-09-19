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«Un inizio così? Non ci avrei creduto neppure io»

Tre gol e sette assist in otto partite: il 20enne Lutfi Dalipi ha conquistato la Super League con il Vaduz. Convocato con l'under 21 svizzera, su di lui ci sono anche Kosovo e Albania.
«Un inizio così? Non ci avrei creduto neppure io»
IMAGO/NurPhoto
di 20min.ch | Fabrizio Bonazza
«Un inizio così? Non ci avrei creduto neppure io»
Tre gol e sette assist in otto partite: il 20enne Lutfi Dalipi ha conquistato la Super League con il Vaduz. Convocato con l'under 21 svizzera, su di lui ci sono anche Kosovo e Albania.
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VADUZ - Tre gol e sette assist nelle prime otto partite di Super League. Lutfi Dalipi non poteva immaginare un inizio migliore con il Vaduz. Il 20enne, arrivato in prestito dallo Young Boys, ha avuto un impatto immediato e ammette che nemmeno lui si sarebbe aspettato numeri simili: «Se me lo avessi predetto prima della stagione, non ci avrei creduto». Un rendimento che fa sorridere anche la sua famiglia, sempre presente sugli spalti.

Il centrocampista offensivo spiega così il suo ottimo momento: «Sono entrato in una sorta di flow, poi è andato tutto da sé». Cresciuto nel vivaio dello YB, Dalipi si era messo in luce in Promotion League prima di trasferirsi in prestito al Wil, in Challenge League. La scorsa estate, dopo la promozione, il passaggio al Vaduz gli ha offerto l'occasione di confrontarsi con il massimo campionato. E il salto di categoria non lo ha certo spaventato.

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Anzi, le prestazioni gli sono valse anche la prima convocazione con la Svizzera U21. Dalipi ha finora vestito la maglia rossocrociata nelle selezioni giovanili, ma le sue diverse cittadinanze gli permetterebbero di scegliere anche Portogallo, Kosovo o Albania. «Il Portogallo non mi ha contattato, mentre Albania e Kosovo hanno cercato di contattarmi». La sua posizione, almeno per ora, è però chiara: «Il mio obiettivo è giocare per la Svizzera U21, poi vedremo».

E se un domani arrivasse la chiamata della Nazionale maggiore? Dalipi preferisce mantenere i piedi per terra: «Sono ancora giovane. Non devo pensare di essere il miglior giocatore della Svizzera solo perché ho fatto questo debutto. Devo restare tranquillo di testa».

Intanto, inevitabilmente, il suo rendimento ha attirato l'attenzione. Secondo 20 Minuten, diversi importanti club di Super League avrebbero già avviato i primi contatti. Per ora, però, Dalipi pensa soltanto al presente: il suo presente è il Vaduz.

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