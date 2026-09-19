«Un inizio così? Non ci avrei creduto neppure io»

Anzi, le prestazioni gli sono valse anche la prima convocazione con la Svizzera U21. Dalipi ha finora vestito la maglia rossocrociata nelle selezioni giovanili, ma le sue diverse cittadinanze gli permetterebbero di scegliere anche Portogallo, Kosovo o Albania. «Il Portogallo non mi ha contattato, mentre Albania e Kosovo hanno cercato di contattarmi». La sua posizione, almeno per ora, è però chiara: «Il mio obiettivo è giocare per la Svizzera U21, poi vedremo».

E se un domani arrivasse la chiamata della Nazionale maggiore? Dalipi preferisce mantenere i piedi per terra: «Sono ancora giovane. Non devo pensare di essere il miglior giocatore della Svizzera solo perché ho fatto questo debutto. Devo restare tranquillo di testa».