Cerca e trova immobili
Segnalaci
National League
LIVE
1P
Bienne
0
Langnau
2
National League
National League
LIVE
1P
Ajoie
1
EHC Kloten
0
National League
National League
LIVE
1P
Davos
0
Zugo
2
National League
National League
LIVE
1P
Lausanne HC
1
Ambrì
0
National League
National League
LIVE
1P
SC Rapperswil-Jona Lakers
0
Friborgo
2
National League
National League
LIVE
1P
Zurigo
1
Ginevra
0
National League
Swiss League
LIVE
3P
Basel
4
Hockey Thurgau
2
Swiss League
Swiss League
LIVE
2P
La Chaux de Fonds
1
GCK Lions
1
Swiss League
LUCERNA

Vaccinazione di Xhaka, resta da chiarire cosa è successo l'11 novembre 2022

Il capitano della Nazionale era a Londra prima e dopo l'11 novembre. È davvero tornato in Svizzera?
Vaccinazione di Xhaka, resta da chiarire cosa è successo l'11 novembre 2022
Imago
di 20min.ch | Sebastian Rieder
Vaccinazione di Xhaka, resta da chiarire cosa è successo l'11 novembre 2022
Il capitano della Nazionale era a Londra prima e dopo l'11 novembre. È davvero tornato in Svizzera?
CALCIO: Risultati e classifiche

LUCERNA - Granit Xhaka si è realmente vaccinato per il Covid? Cosa è successo davvero l'11 novembre 2022?

Secondo il certificato Covid, quel venerdì l'allora capitano dell'Arsenal avrebbe ricevuto una vaccinazione a Lucerna, alla vigilia della trasferta di Premier League contro il Wolverhampton. Se la vaccinazione sia realmente avvenuta è ora oggetto di un'indagine della Procura di Lucerna.

«Si tratta di chiarire se vi sia un comportamento penalmente rilevante in relazione a un eventuale ottenimento fraudolento di una falsa attestazione o falsificazione di documenti», ha dichiarato a 20 Minuten il portavoce della Procura Simon Kopp. Secondo il portavoce di Xhaka e la sua dottoressa, il calciatore si trovava a Lucerna l'11 novembre. Resta però da chiarire come si sia inserito tale appuntamento nell'agenda di appuntamenti del nazionale rossocrociato.

NAZIONALE
Certificato Covid falso (anche) per Xhaka?

Il 9 novembre 2022 Xhaka è sceso in campo con l'Arsenal contro il Brighton in League Cup. Il 12 novembre è invece stato titolare nella trasferta contro il Wolverhampton, dove è stato sostituito dopo circa 15 minuti per problemi di stomaco. Il 14 novembre il centrocampista si è poi presentato all'aeroporto di Zurigo per partire con la Nazionale verso Doha e il 17 ha giocato tutti i 90 minuti dell'amichevole contro il Ghana ad Abu Dhabi.

Rimane da capire come si è mosso Granit nei giorni del 10 e dell'11 novembre. Erano di "riposo" e quindi ha avuto la possibilità di tornare in Svizzera per la vaccinazione? E come ha viaggiato: con un volo di linea? Con un volo privato? Una richiesta inoltrata all'Arsenal è finora rimasta senza risposta.

Xhaka dovrebbe essere sentito a Lucerna all'inizio di ottobre, in concomitanza con gli impegni della Nazionale: il 3 ottobre la Svizzera affronterà la Slovenia a Lucerna e il 6 ottobre la Macedonia del Nord.

Il certificato vaccinale non era necessario per partecipare al Mondiale in Qatar. FIFA e autorità locali avevano infatti rinunciato all'obbligo di vaccinazione per giocatori, allenatori e staff, mentre dal 1. novembre 2022 era stato abolito anche l'obbligo di presentare un test Covid negativo all'ingresso nel Paese.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
arsenalcertificato falsocovidgranit xhakaindaginelucernanazionale svizzerapremier leagueprocuravaccinazione
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
3 gior
13
47

Fregati dai "compro oro"

Ritrovato morto l'uomo scomparso
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior

Ritrovato morto l'uomo scomparso

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
2 gior
53
76

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
3 gior
128
305

Sono morti il pudore e la decenza

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
3 gior
1
18

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano
LIVE
LUGANO
23 ore
22

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
2 gior
46
173

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
2 gior
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
2 gior
20
71

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti
LIVE
BELLINZONA
1 gior
28
73

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
1 gior
77
93

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso
LIVE
CANTONE
1 gior
10
24

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri
LIVE
CANOBBIO
1 gior
4
16

Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
2 gior
94
150

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
2 gior

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
2 gior

Ragazza minacciata mentre va a scuola

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
LIVE
VALLESE
1 gior
6
22

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»
LIVE
BERNA
20 ore
8
42

Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
2 gior
61
52

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
1 gior
15
59

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
3 gior
88
124

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra
LIVE
CANTONE
12 ore
1
16

Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra

«Un fulmine a ciel sereno»
LIVE
BALERNA
1 gior
11
23

«Un fulmine a ciel sereno»

Che angoscia su quell'alpe
LIVE
VERZASCA
1 gior
62
102

Che angoscia su quell'alpe

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
2 gior
28
33

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
2 gior
4
18

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
2 gior
9
33

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
2 gior
13
51

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
20
60

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti
LIVE
ARGOVIA
10 ore
27
63

Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
2 gior
7

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
2 gior
26
38

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita

Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo
LIVE
SVIZZERA
6 ore
1
16

Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
4 gior
36

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
3 gior
62
74

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Bernardi condannato per tentato omicidio e incendio intenzionale
LIVE
LUGANO
1 gior
17
27

Bernardi condannato per tentato omicidio e incendio intenzionale

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
2 gior
6
15

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati
LIVE
CANTONE
20 ore
28
86

Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati

Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online
LIVE
GINEVRA
12 ore

Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online

Schianto sulla ciclabile. Un ferito
LIVE
TENERO-CONTRA
2 gior
8

Schianto sulla ciclabile. Un ferito

«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi
LIVE
LUGANO
2 gior
4
10

«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi

Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista
LIVE
BIASCA
2 gior
4
14

Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista

«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»
LIVE
SOLETTA
8 ore
11
47

«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»

Incidente in cantiere, è morto anche il secondo operaio
LIVE
ZURIGO
2 gior
11

Incidente in cantiere, è morto anche il secondo operaio

Maltempo a Como, strade chiuse per frane e treni cancellati
LIVE
ITALIA
2 gior
11

Maltempo a Como, strade chiuse per frane e treni cancellati

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
3 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Sempre più persone risparmiano in previsione della vecchiaia
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10

Sempre più persone risparmiano in previsione della vecchiaia

ULTIME NOTIZIE SPORT
L’Inter non muore mai
LIVE
SERIE A
4 min

L’Inter non muore mai

Barbari, non tifosi: delirio a Berna
LIVE
BERNA
26 min

Barbari, non tifosi: delirio a Berna

Le ticinesi sono tutte un pianto
LIVE
PROMOTION LEAGUE
44 min

Le ticinesi sono tutte un pianto

Si addormenta, rimonta, vince: mezza impresa di Martin
LIVE
MOTOMONDIALE
4 ore
1

Si addormenta, rimonta, vince: mezza impresa di Martin

Xhaka si schiera con Thaçi e scoppia la polemica
LIVE
CALCIO
8 ore
8
80

Xhaka si schiera con Thaçi e scoppia la polemica

Calcio italiano in lutto: morto Sandro Mazzola
LIVE
CARNET NOIR
11 ore
6
30

Calcio italiano in lutto: morto Sandro Mazzola

«Un inizio così? Non ci avrei creduto neppure io»
LIVE
SUPER LEAGUE
12 ore
6

«Un inizio così? Non ci avrei creduto neppure io»

Snakes ancora vincenti
LIVE
SPORT SPRINT

Snakes ancora vincenti

Ambrì, dominio e brividi: il Rapperswil cade 6-3 alla Gottardo Arena
LIVE
HCAP
21 ore
6
63

Ambrì, dominio e brividi: il Rapperswil cade 6-3 alla Gottardo Arena

Blackout Lugano: il Kloten ringrazia e cala il pokerissimo
LIVE
HCL
22 ore
8
48

Blackout Lugano: il Kloten ringrazia e cala il pokerissimo