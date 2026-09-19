Vaccinazione di Xhaka, resta da chiarire cosa è successo l'11 novembre 2022

Il 9 novembre 2022 Xhaka è sceso in campo con l'Arsenal contro il Brighton in League Cup. Il 12 novembre è invece stato titolare nella trasferta contro il Wolverhampton, dove è stato sostituito dopo circa 15 minuti per problemi di stomaco. Il 14 novembre il centrocampista si è poi presentato all'aeroporto di Zurigo per partire con la Nazionale verso Doha e il 17 ha giocato tutti i 90 minuti dell'amichevole contro il Ghana ad Abu Dhabi.

Rimane da capire come si è mosso Granit nei giorni del 10 e dell'11 novembre. Erano di "riposo" e quindi ha avuto la possibilità di tornare in Svizzera per la vaccinazione? E come ha viaggiato: con un volo di linea? Con un volo privato? Una richiesta inoltrata all'Arsenal è finora rimasta senza risposta.

