La Roma scappa, l’Inter la riprende
Pari spettacolo nel big match di Serie A
Hanno deciso le doppiette di Koné e Martinez.
Pari spettacolo nel big match di Serie A
Hanno deciso le doppiette di Koné e Martinez.
|99
|Mile Svilar
|23
|Gianluca Mancini 60'
|26
|Leonardo Balerdi 66'
|22
|Mario Hermoso 81'
|20
|Nahuel Molina 60'
|4
|Bryan Cristante
|17
|Manu Kone 60'
|43
|Wesley Vinicius Franca Lima
|21
|Paulo Dybala
|18
|Matias Soule
|14
|Donyell Malen
|70
|Giorgio De Marzi
|15
|Marten de Roon
|61
|Niccolo Pisilli 60'
|9
|Santiago Castro
|3
|Konstantinos Koulierakis 81'
|2
|Devyne Rensch 60'
|86
|Rodrigo Mora
|95
|Pierluigi Gollini
|77
|Emanuele Lulli
|7
|Lorenzo Pellegrini
|5
|Evan N'Dicka 60'
|87
|Daniele Ghilardi 66'
|Josep Martínez
|1
|Yann Aurel Bisseck
|31
|Manuel Akanji
|25
|63' Alessandro Bastoni
|95
|Andy Diouf
|17
|Nicolo Barella
|23
|Piotr Zielinski
|7
|54' Curtis Jones
|21
|54' Federico Dimarco
|32
|90' Marcus Thuram
|9
|90' Lautaro Martinez
|10
|Benjamin Pavard
|28
|Aleksandar Stankovic
|5
|90' Ange-Yoan Bonny
|14
|Raffaele Di Gennaro
|12
|Henrikh Mkhitaryan
|22
|54' Petar Sucic
|8
|Ivan Provedel
|49
|Leonardo Bovio
|46
|90' Francesco Pio Esposito
|94
|54' Carlos Augusto
|30
|63' Luis Henrique Tomaz de Lima
|11
|Mattia Mosconi
|48
ROMA - La Serie A non ha ancora un padrone definito. Una di fronte all’altra nel big match della quinta giornata, Roma e Inter si sono infatti divise la posta in palio: 2-2 dopo 90’ di grandi emozioni.
A partire meglio sono stati i giallorossi padroni di casa i quali, con Koné, sono passati in vantaggio al 6’ e hanno provato a scappare prima dell’intervallo. I nerazzurri hanno però saputo piazzare una reazione veemente, dimezzando lo scarto con Lautaro Martinez appena tornati in campo e trovando il definitivo pari, ancora con l’attaccante argentino, al 79’.
Il sabato di campionato italiano si è aperto con il successo esterno, pesante, colto dal Cagliari a Udine. Un 1-0 siglato dall’uomo più discusso del momento: quel Daniel Maldini che, dopo l’incidente dello scorso weekend, ha vissuto una settimana non semplicissima. È terminata in pari, invece, Bologna-Torino. I rossoblù, freschi di cambio allenatore (Palladino per Tedesco), sono scappati con Bernardeschi. Kulenovic ha siglato l’1-1 definitivo.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Roma
|5
|13
|4
|1
|0
|14
|3
|11
|2
|Inter
|5
|13
|4
|1
|0
|15
|8
|7
|3
|Cagliari
|5
|12
|4
|0
|1
|5
|2
|3
|4
|Como
|4
|10
|3
|1
|0
|9
|4
|5
|5
|Lazio
|4
|10
|3
|1
|0
|6
|3
|3
|6
|Milan
|4
|8
|2
|2
|0
|7
|4
|3
|7
|Frosinone
|4
|7
|2
|1
|1
|7
|4
|3
|8
|Juventus
|4
|7
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|9
|Sassuolo
|5
|7
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|10
|Napoli
|4
|6
|2
|0
|2
|6
|5
|1
|11
|Atalanta
|4
|6
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|12
|Lecce
|4
|6
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|13
|Udinese
|5
|4
|1
|1
|3
|8
|11
|-3
|14
|Torino
|5
|4
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|15
|Monza
|5
|4
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|16
|Fiorentina
|4
|3
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|17
|Bologna
|5
|2
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|18
|Parma
|4
|1
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|19
|Genoa
|4
|1
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|20
|Venezia
|4
|0
|0
|0
|4
|4
|11
|-7