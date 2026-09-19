La Roma scappa, l’Inter la riprende

A partire meglio sono stati i giallorossi padroni di casa i quali, con Koné, sono passati in vantaggio al 6’ e hanno provato a scappare prima dell’intervallo. I nerazzurri hanno però saputo piazzare una reazione veemente, dimezzando lo scarto con Lautaro Martinez appena tornati in campo e trovando il definitivo pari, ancora con l’attaccante argentino, al 79’.

Il sabato di campionato italiano si è aperto con il successo esterno, pesante, colto dal Cagliari a Udine. Un 1-0 siglato dall’uomo più discusso del momento: quel Daniel Maldini che, dopo l’incidente dello scorso weekend, ha vissuto una settimana non semplicissima. È terminata in pari, invece, Bologna-Torino. I rossoblù, freschi di cambio allenatore (Palladino per Tedesco), sono scappati con Bernardeschi. Kulenovic ha siglato l’1-1 definitivo.