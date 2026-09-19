Rallenta il Sion, Rimonta lo Young Boys

I gialloneri sono invece stati capaci di ribaltare un Servette pimpante. Sono partiti male, incassando le reti granata di Burch e Mutandwa, ma poi con Virginius e la doppietta di Essende, hanno firmato la rimonta per il 3-2 finale. Tre punti in tasca e, a parimerito con il Sion, potenzialmente a “-6” dal Lugano.

Nell’ultima partita in programma il Lucerna ha travolto 5-1 il Grasshopper. Gli svizzerocentrali sono decollati grazie alle marcature di Owusu, Kabwit e alla tripletta di Mikolajewski.