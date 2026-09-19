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Rallenta il Sion, Rimonta lo Young Boys

Domenica, a Losanna, i bianconeri di Croci-Torti possono volare a +6 sulla seconda
Rallenta il Sion, Rimonta lo Young Boys
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Rallenta il Sion, Rimonta lo Young Boys
Domenica, a Losanna, i bianconeri di Croci-Torti possono volare a +6 sulla seconda
CALCIO: Risultati e classifiche

BERNA - Il sabato di Super League è stato positivo a metà per il Lugano. In campo domenica a Losanna, i bianconeri hanno infatti sorriso davanti alla frenata del Sion mentre hanno un po’ masticato amaro per la rimonta dello Young Boys.

In inferiorità numerica per oltre un’ora contro lo Zurigo, con Boteli i biancorossi vallesani sono riusciti a recuperare il gol siglato in avvio da Keny. Non si sono tuttavia spinti oltre e sono stati costretti ad accontentarsi del primo pareggio dell’anno.

I gialloneri sono invece stati capaci di ribaltare un Servette pimpante. Sono partiti male, incassando le reti granata di Burch e Mutandwa, ma poi con Virginius e la doppietta di Essende, hanno firmato la rimonta per il 3-2 finale. Tre punti in tasca e, a parimerito con il Sion, potenzialmente a “-6” dal Lugano.

Nell’ultima partita in programma il Lucerna ha travolto 5-1 il Grasshopper. Gli svizzerocentrali sono decollati grazie alle marcature di Owusu, Kabwit e alla tripletta di Mikolajewski.

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