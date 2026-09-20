Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler

Solo tre cooperative?

Secondo il domenicale, sono attualmente allo studio diverse varianti. Una delle ipotesi prevede di ridurre le cooperative da dieci a tre, rispettivamente per la Svizzera occidentale, centrale e orientale. Un’altra possibilità sarebbe quella di creare un’unica cooperativa per tutta la Svizzera, soluzione che sarebbe preferita dall’amministratore delegato di Migros, Mario Irminger. Secondo una fonte, un accordo non sarebbe più lontano.

Interpellata in merito, Migros non ha smentito i lavori in corso e ha fatto riferimento alla sua strategia "Vision 2035", che punta a una maggiore efficienza e a un’organizzazione più semplice per garantire la competitività a lungo termine. Al momento, però, non è stata presa alcuna decisione.