L'estate torrida ha causato perdite di produzione per due miliardi
I dati rivelano che il caldo anomalo ha colpito soprattutto i comuni più piccoli, penalizzando fortemente l'economia urbana.
BERNA - L'estate canicolare di quest'anno ha causato in tutta la Svizzera una perdita di produttività lavorativa di oltre due miliardi di franchi. È quanto ha calcolato l'Unione delle città svizzere sulla base di un modello elaborato dal Politecnico federale di Zurigo (ETH).
È stata calcolata la performance economica dei mesi da giugno ad agosto. A essere particolarmente colpite sono state le città sia per le elevate temperature sia per la loro concentrazione di forza economica. La NZZ am Sonntag è stata la prima a riferire dello studio che ha poi ottenuto anche Keystone-ATS.
La perdita di produzione sarebbe dovuta al fatto che, in condizioni di caldo, le persone dormono male, le temperature elevate causano stanchezza portando di conseguenza a ritmi di lavoro più lenti. Gli effetti negativi dello stress termico sono un parametro consolidato nella medicina del lavoro.
I calcoli dell'Unione delle città svizzere si basano su uno studio del Politecnico federale di Zurigo (ETH) del 2022, che indica una perdita di produttività lavorativa dovuta al caldo pari a 665 milioni di franchi per un'estate media. Questo valore è stato ora estrapolato utilizzando i dati sulle temperature forniti da MeteoSvizzera, con il risultato che i valori relativi all'estate torrida del 2026 sono circa 3,2 volte superiori a questo valore di riferimento.
In quanto centri economici, secondo lo studio, le città sono particolarmente colpite. I 172 centri definiti statisticamente come città avrebbero perso complessivamente 1,3 miliardi di franchi in termini di produttività. Sebbene le 15 città più grandi avrebbero subito le perdite assolute più elevate, il tasso di perdita più elevato è stato registrato dalle città più piccole situate negli agglomerati.
Secondo i calcoli, ciò ha riguardato in particolare i comuni dei cantoni di Basilea Campagna, Soletta e Argovia. In cima alla classifica del tasso di perdita si trova Birsfelden (BL) con una perdita del 2,47%.
L'Unione delle città svizzere critica il fatto che la dimensione economica del cambiamento climatico non sia stata finora studiata in modo sistematico per la Svizzera. Un'analisi dei rischi prevede, per il periodo dal 2030 al 2035, una perdita del 5,31% della prestazione economica a causa di ondate di calore, inondazioni, piogge intense, vento e siccità. Senza l'attuale capacità di adattamento, tale percentuale raggiungerebbe addirittura il 7,32%.