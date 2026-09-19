Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere

Queste parole di MeteoSvizzera concludono il post pubblicato venerdì sul blog e introducono una grande questione: «E se il prossimo inverno ereditasse il caldo dell'estate 2026?». Come tutti ben sappiamo, la stagione che stiamo per mandare in archivio si è distinta per temperature costantemente superiori alla media, con anomalie giornaliere a Lugano di circa 2,6 gradi per le minime e 3,8 per le massime rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. Ora che sta per arrivare l'autunno, viene spontaneo chiedersi: come sarà?