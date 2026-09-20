Privati del viaggio-studio dopo aver trasgredito durante il campo di surf
Genitori protestano contro la decisione e denunciano lentezze nelle procedure di ricorso.
LA TOUR-DE-PEILZ - Una serata alcolica durante un campo scolastico potrebbe costare il viaggio di studio a una ventina di liceali vodesi, secondo quanto rivelato dal blick.ch. Al Gymnase de Burier, a La Tour-de-Peilz, 18 studenti hanno ammesso di aver bevuto alcol durante un campo di surf organizzato a giugno. Quella notte, un'adolescente che aveva bevuto troppo aveva dovuto essere trasportata in ospedale.
Diverse regole non rispettate
La sanzione è arrivata al ritorno: i giovani hanno ricevuto una settimana di sospensione provvisoria e sono stati esclusi dal viaggio di studio previsto per l'inizio di ottobre. Una punizione «sproporzionata», secondo diversi genitori, che hanno presentato ricorso al Cantone. La direttrice dell'Istituto, Suzanne Peters, difende invece la sanzione, ritenendola giustificata da diverse infrazioni: il consumo di alcol nonostante il divieto, l'uscita dopo il coprifuoco e l'allontanamento dal campo senza supervisione.
Lentezze nel trattamento dei ricorsi
A preoccupare le famiglie è soprattutto la lentezza della procedura: temono che la decisione possa arrivare quando il viaggio sarà ormai avvenuto, rendendo inutile il loro intervento. Il Dipartimento dell'insegnamento e della formazione professionale attribuisce i ritardi al forte carico di lavoro. Sottolinea che i ricorsi nell'insegnamento postobbligatorio sono aumentati del 25% rispetto al 2025 e che quest'anno sono già stati aperti oltre 200 dossier.
A pochi giorni dalla partenza, quindi, l'incertezza rimane.