Privati del viaggio-studio dopo aver trasgredito durante il campo di surf

Diverse regole non rispettate

La sanzione è arrivata al ritorno: i giovani hanno ricevuto una settimana di sospensione provvisoria e sono stati esclusi dal viaggio di studio previsto per l'inizio di ottobre. Una punizione «sproporzionata», secondo diversi genitori, che hanno presentato ricorso al Cantone. La direttrice dell'Istituto, Suzanne Peters, difende invece la sanzione, ritenendola giustificata da diverse infrazioni: il consumo di alcol nonostante il divieto, l'uscita dopo il coprifuoco e l'allontanamento dal campo senza supervisione.