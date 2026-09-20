«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
Sergio Ermotti non nasconde le critiche riguardo alle decisioni in quel di Berna riguardo alla regolamentazione di UBS che potrebbero costare caro (ma non carissimo) alla banca.
ZURIGO - Il CEO di UBS Sergio Ermotti ha criticato duramente le autorità prima della decisione del Consiglio degli Stati sulla regolamentazione di UBS in un'intervista concessa alla «Neue Zürcher Zeitung». La Finma e la Banca nazionale svizzera (SNB) sarebbero corresponsabili della caduta di Credit Suisse (CS).
Ha definito la proposta della commissione del Consiglio degli Stati, nell'intervista pubblicata domenica sera, come «sostenibile».
Secondo Ermotti, con la proposta della commissione UBS dovrebbe costituire circa 13 miliardi di dollari aggiuntivi di capitale Tier-1. I costi aggiuntivi annuali dovuti all'acquisizione di CS ammonterebbero così a 2 miliardi di dollari.
Le filiali estere dovranno essere coperte
La commissione (WAK-S) vuole che UBS possa coprire le sue filiali estere nella casa madre almeno per il 50 percento con CET1 e fino al 50 percento con obbligazioni AT1. Il Consiglio federale richiede una copertura completa con CET1. Attualmente le filiali estere devono essere coperte per il 45 percento con CET1 e per il 17 percento con obbligazioni AT1.
Come esito peggiore possibile, Ermotti ha indicato una copertura con il 90 o il 100 percento di capitale primario di qualità superiore. Secondo lui, la proposta del Consiglio federale costerebbe a UBS circa 3 miliardi di dollari all'anno; la proposta del 90 percento sarebbe similarmente costosa.
«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo», ha detto Ermotti. È chiaro a UBS che deve pagare un «prezzo politico».
Già il presidente del Consiglio di amministrazione di UBS Colm Kelleher aveva dichiarato la scorsa settimana all'Associazione dei banchieri a San Gallo che poteva accettare la proposta della commissione, anche se ciò sarebbe costato di più alla banca.
Critiche alle autorità
Secondo Ermotti, la rappresentazione delle autorità sarebbe in parte «riduttiva e fuorviante». Ai membri del Consiglio degli Stati sarebbero stati presentati i fatti in modo non corretto. La CS avrebbe potuto sopravvivere solo perché la Finma le aveva concesso ampie deroghe.
E la SNB avrebbe ignorato i problemi: nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria non si troverebbe una parola sul fatto che la CS si trovava in una situazione molto difficile almeno dal 2019.
Secondo Ermotti, le autorità non avrebbero alcun interesse che si traggano le vere lezioni dal fallimento di CS. Alla domanda se intendesse il Dipartimento delle finanze, la SNB e la Finma, ha risposto che il Dipartimento delle finanze «forse anche». Finma e SNB sarebbero però «sicuramente corresponsabili» di quanto accaduto a CS.
Dimissioni «attualmente non in discussione»
Riguardo al suo futuro, Ermotti ha dichiarato che le dimissioni attualmente non sono in discussione. La situazione sarebbe altrettanto decisiva come nel marzo 2023. «Centrale per me e per il Consiglio di amministrazione non è quando me ne vado, ma quanto forte sarà la UBS che lascio».
Il Consiglio degli Stati aveva discusso la proposta giovedì, ma non aveva ancora preso una decisione. La discussione proseguirà mercoledì mattina, quando si esprimerà anche la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter.