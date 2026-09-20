Rubacchiavano nelle auto, adolescenti fermati mentre camminavano in autostrada
Si tratta di un 16enne e un 17enne che si ritiene abbiano saccheggiato diverse vetture, lasciate aperte, nelle località di Siebnen e Schübelbach
ALTENDORF (SZ) - La polizia cantonale di Svitto ha fermato nella notte tra sabato e domenica due minorenni sospettati di aver commesso diversi furti nelle automobili tra Siebnen e Schübelbach.
L’intervento è scattato alle 3.50 di domenica 20 settembre sul territorio di Altendorf, dopo una segnalazione della popolazione. Gli agenti hanno individuato i due giovani mentre camminavano a piedi sulla corsia d’emergenza dell’autostrada A3 e li hanno fermati.
Secondo i primi accertamenti, i due avrebbero in precedenza controllato diverse automobili lasciate aperte a Siebnen e Schübelbach, sottraendo alcuni oggetti. Durante il controllo, la polizia ha rinvenuto materiale che potrebbe provenire dai furti.
I fermati hanno 16 e 17 anni e sono cittadini algerini. Dovranno ora rispondere dei fatti davanti alla Procura dei minorenni.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!