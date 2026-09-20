Rubacchiavano nelle auto, adolescenti fermati mentre camminavano in autostrada

Secondo i primi accertamenti, i due avrebbero in precedenza controllato diverse automobili lasciate aperte a Siebnen e Schübelbach, sottraendo alcuni oggetti. Durante il controllo, la polizia ha rinvenuto materiale che potrebbe provenire dai furti.

I fermati hanno 16 e 17 anni e sono cittadini algerini. Dovranno ora rispondere dei fatti davanti alla Procura dei minorenni.