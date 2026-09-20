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Rubacchiavano nelle auto, adolescenti fermati mentre camminavano in autostrada

Si tratta di un 16enne e un 17enne che si ritiene abbiano saccheggiato diverse vetture, lasciate aperte, nelle località di Siebnen e Schübelbach
Rubacchiavano nelle auto, adolescenti fermati mentre camminavano in autostrada
Depositphotos (Virrage Images)
di Redazione
Rubacchiavano nelle auto, adolescenti fermati mentre camminavano in autostrada
Si tratta di un 16enne e un 17enne che si ritiene abbiano saccheggiato diverse vetture, lasciate aperte, nelle località di Siebnen e Schübelbach

ALTENDORF (SZ) - La polizia cantonale di Svitto ha fermato nella notte tra sabato e domenica due minorenni sospettati di aver commesso diversi furti nelle automobili tra Siebnen e Schübelbach.

L’intervento è scattato alle 3.50 di domenica 20 settembre sul territorio di Altendorf, dopo una segnalazione della popolazione. Gli agenti hanno individuato i due giovani mentre camminavano a piedi sulla corsia d’emergenza dell’autostrada A3 e li hanno fermati.

Secondo i primi accertamenti, i due avrebbero in precedenza controllato diverse automobili lasciate aperte a Siebnen e Schübelbach, sottraendo alcuni oggetti. Durante il controllo, la polizia ha rinvenuto materiale che potrebbe provenire dai furti.

I fermati hanno 16 e 17 anni e sono cittadini algerini. Dovranno ora rispondere dei fatti davanti alla Procura dei minorenni.

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