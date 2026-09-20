Cercatore di funghi precipita da 20 metri
L'uomo ha perso l'equilibrio scivolando prima giù da un pendio e poi da una parete rocciosa. Ora si trova all'Ospedale regionale di Lugano
L'uomo ha perso l'equilibrio scivolando prima giù da un pendio e poi da una parete rocciosa. Ora si trova all'Ospedale regionale di Lugano
ROVEREDO - Sabato mattina, un cercatore di funghi italiano di 50 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta nella zona di Laura, a Roveredo (GR).
Il cinquantenne si trovava in compagnia di un gruppo di connazionali impegnati nella ricerca di funghi quando, mentre percorreva un terreno impervio e sdrucciolevole, ha perso l’equilibrio.
L'uomo è scivolato per circa 10 metri lungo il pendio e precipitato successivamente da una parete rocciosa alta circa 20 metri.
La caduta è terminata sulla carreggiata della Strada de Laura. Un componente del gruppo, che aveva assistito all’accaduto, ha immediatamente allertato i soccorsi.
Il ferito è stato recuperato dalla Rega e successivamente trasportato in elicottero presso l’Ospedale Regionale di Lugano.