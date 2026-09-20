Rincaro dei carburanti, la Lega chiede misure per famiglie e PMI

La situazione, si legge nella mozione, riguarderebbe anche numerose PMI: artigiani, trasportatori, commercianti, servizi di consegna e altre aziende che dipendono quotidianamente dai veicoli. L'aumento di benzina e diesel, sostiene Piccaluga, riduce i margini e può tradursi in un aumento dei prezzi di beni e servizi.

Tra le richieste figura l'adeguamento delle deduzioni fiscali cantonali per le spese professionali di trasporto, così da tenere maggiormente conto dei costi sostenuti da chi deve utilizzare l'auto privata. La mozione propone inoltre una deduzione supplementare o un credito fiscale temporaneo per i lavoratori con redditi medio-bassi costretti a utilizzare l'automobile per recarsi al lavoro.