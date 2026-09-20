Con lo striscione contro Blocher: "Il pifferaio magico di Hameln"
Al centro della protesta le preoccupazioni sulla neutralità svizzera e le accuse di finanziamenti milionari.
Al centro della protesta le preoccupazioni sulla neutralità svizzera e le accuse di finanziamenti milionari.
A Caslano, a due passi dal lago, una manifestazione contro le posizioni sostenute da Christoph Blocher ha richiamato esponenti socialisti e Verdi (Insieme a Sinistra). Al centro dell'iniziativa, secondo quanto spiegato da uno dei partecipanti, c'è la votazione del 27 settembre (Iniziativa sulla neutralità), rispetto alla quale i manifestanti invitano a votare "no".
Tra le ragioni indicate dai promotori figurano la volontà di preservare lo statuto della Svizzera e l'opposizione a una proposta che, secondo i manifestanti, favorirebbe l'esportazione di armi e porterebbe a una "semi-neutralità ambigua".
Nel corso della manifestazione è stato inoltre sostenuto che Blocher avrebbe messo in campo 3,8 milioni di franchi a favore del "sì".
Durante l'iniziativa sono stati distribuiti anche materiali informativi.