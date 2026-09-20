Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico
Il nuovo percorso migliora la sicurezza e favorisce la mobilità sostenibile tra i due quartieri.
Il nuovo percorso migliora la sicurezza e favorisce la mobilità sostenibile tra i due quartieri.
GIORNICO - La pista ciclopedonale che collega i quartieri di Bodio e Giornico lungo il fiume Ticino è stata ufficialmente inaugurata in data odierna, in occasione della Festa del Digiuno Federale, alla presenza delle autorità locali, cantonali e federali.
Alla parte ufficiale sono intervenuti il Consigliere di Stato incaricato della Divisione delle costruzioni, Norman Gobbi, e il Sindaco di Giornico, Stefano Imelli.
La nuova infrastruttura, che si estende per 2,1 chilometri, è parte del percorso nazionale N3 Nord-Sud appartenente alla rete di Svizzera Mobile e offre a ciclisti e pedoni – residenti, turisti e visitatori – un collegamento dedicato e più sicuro, al riparo dal traffico veicolare motorizzato. Con la realizzazione della nuova pista ciclopedonale e la dismissione del tratto del percorso N3 ubicato all’interno della zona industriale di Bodio, sono stati in particolare eliminati i conflitti di coabitazione tra il traffico ciclabile e il traffico pesante del comparto industriale.
Il nuovo percorso dedicato alla mobilità lenta costituisce il completamento dei lavori realizzati negli scorsi anni da USTRA in relazione all’aggiramento della zona industriale in territorio di Bodio e Giornico. La sua realizzazione è infatti avvenuta in concomitanza e in coordinazione con la costruzione e la messa in esercizio del Centro di controllo veicoli pesanti di Giornico (CCVP).
L’apertura di questo nuovo tracciato al transito di ciclisti e pedoni, avvenuta lo scorso mese di aprile, assume un valore particolarmente significativo: essa è coincisa con il primo anniversario della nascita del nuovo Comune di Giornico, nato dalla fusione di Giornico e Bodio, e rappresenta anche simbolicamente un’unione fisica tra i due quartieri. La nuova infrastruttura si configura così come un percorso ciclopedonale che collega e avvicina le comunità, migliorando la mobilità lenta in tutta la regione.
Il costo della prima tratta realizzata e finanziata interamente da USTRA ammonta a circa 2,2 milioni di franchi.La seconda tratta, finanziata al 79% dal Cantone, al 21% dai Comuni della Commissione Regionale dei Trasporti Tre Valli (CRT3V) e da USTRA, ammonta a circa 1,4 milioni di franchi.