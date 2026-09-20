Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico

La nuova infrastruttura, che si estende per 2,1 chilometri, è parte del percorso nazionale N3 Nord-Sud appartenente alla rete di Svizzera Mobile e offre a ciclisti e pedoni – residenti, turisti e visitatori – un collegamento dedicato e più sicuro, al riparo dal traffico veicolare motorizzato. Con la realizzazione della nuova pista ciclopedonale e la dismissione del tratto del percorso N3 ubicato all’interno della zona industriale di Bodio, sono stati in particolare eliminati i conflitti di coabitazione tra il traffico ciclabile e il traffico pesante del comparto industriale.

Il nuovo percorso dedicato alla mobilità lenta costituisce il completamento dei lavori realizzati negli scorsi anni da USTRA in relazione all’aggiramento della zona industriale in territorio di Bodio e Giornico. La sua realizzazione è infatti avvenuta in concomitanza e in coordinazione con la costruzione e la messa in esercizio del Centro di controllo veicoli pesanti di Giornico (CCVP).