Cerca e trova immobili
Segnalaci
Giornico

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico

Il nuovo percorso migliora la sicurezza e favorisce la mobilità sostenibile tra i due quartieri.
Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico
DT
di Redazione
+4
Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico
Il nuovo percorso migliora la sicurezza e favorisce la mobilità sostenibile tra i due quartieri.

GIORNICO - La pista ciclopedonale che collega i quartieri di Bodio e Giornico lungo il fiume Ticino è stata ufficialmente inaugurata in data odierna, in occasione della Festa del Digiuno Federale, alla presenza delle autorità locali, cantonali e federali.

Alla parte ufficiale sono intervenuti il Consigliere di Stato incaricato della Divisione delle costruzioni, Norman Gobbi, e il Sindaco di Giornico, Stefano Imelli.

La nuova infrastruttura, che si estende per 2,1 chilometri, è parte del percorso nazionale N3 Nord-Sud appartenente alla rete di Svizzera Mobile e offre a ciclisti e pedoni – residenti, turisti e visitatori – un collegamento dedicato e più sicuro, al riparo dal traffico veicolare motorizzato. Con la realizzazione della nuova pista ciclopedonale e la dismissione del tratto del percorso N3 ubicato all’interno della zona industriale di Bodio, sono stati in particolare eliminati i conflitti di coabitazione tra il traffico ciclabile e il traffico pesante del comparto industriale.

Il nuovo percorso dedicato alla mobilità lenta costituisce il completamento dei lavori realizzati negli scorsi anni da USTRA in relazione all’aggiramento della zona industriale in territorio di Bodio e Giornico. La sua realizzazione è infatti avvenuta in concomitanza e in coordinazione con la costruzione e la messa in esercizio del Centro di controllo veicoli pesanti di Giornico (CCVP).  

L’apertura di questo nuovo tracciato al transito di ciclisti e pedoni, avvenuta lo scorso mese di aprile, assume un valore particolarmente significativo: essa è coincisa con il primo anniversario della nascita del nuovo Comune di Giornico, nato dalla fusione di Giornico e Bodio, e rappresenta anche simbolicamente un’unione fisica tra i due quartieri. La nuova infrastruttura si configura così come un percorso ciclopedonale che collega e avvicina le comunità, migliorando la mobilità lenta in tutta la regione.

Il costo della prima tratta realizzata e finanziata interamente da USTRA ammonta a circa 2,2 milioni di franchi.La seconda tratta, finanziata al 79% dal Cantone, al 21% dai Comuni della Commissione Regionale dei Trasporti Tre Valli (CRT3V) e da USTRA, ammonta a circa 1,4 milioni di franchi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bodiociclistigiornicoinfrastrutturemobilità lentapedonipista ciclopedonalesvizzera mobileticinotrasporti
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato morto l'uomo scomparso
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior

Ritrovato morto l'uomo scomparso

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
22

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
2 gior
48
177

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
2 gior
21
67

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti
LIVE
BELLINZONA
1 gior
28
72

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
3 gior
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
2 gior
77
92

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso
LIVE
CANTONE
2 gior
12
23

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri
LIVE
CANOBBIO
1 gior
4
16

Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri

Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
4 gior
128
301

Sono morti il pudore e la decenza

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
2 gior
94
149

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
LIVE
VALLEMAGGIA
2 gior

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
2 gior

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
LIVE
VALLESE
2 gior
6
20

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»
LIVE
BERNA
1 gior
8
41

Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
2 gior
15
56

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra
LIVE
CANTONE
1 gior
1
15

Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
3 gior
13
46

Fregati dai "compro oro"

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi
LIVE
ZURIGO
15 ore

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi

«Un fulmine a ciel sereno»
LIVE
BALERNA
1 gior
11
21

«Un fulmine a ciel sereno»

Che angoscia su quell'alpe
LIVE
VERZASCA
1 gior
63
100

Che angoscia su quell'alpe

Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo
LIVE
SVIZZERA
23 ore
1
16

Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo

Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti
LIVE
ARGOVIA
1 gior
30
69

Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
2 gior
4
17

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
3 gior
56
73

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
2 gior
10
31

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»
LIVE
ATTUALITÀ
5 ore
8
78

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
2 gior
13
50

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Barbari, non tifosi: delirio a Berna
LIVE
BERNA
17 ore
8
85

Barbari, non tifosi: delirio a Berna

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
3 gior
7

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
3 gior
26
36

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online
LIVE
GINEVRA
1 gior

Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online

Bernardi condannato per tentato omicidio e incendio intenzionale
LIVE
LUGANO
1 gior
17
27

Bernardi condannato per tentato omicidio e incendio intenzionale

Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati
LIVE
CANTONE
1 gior
34
87

Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati

«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»
LIVE
SOLETTA
1 gior
12
49

«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»

Spariti 6 metri di ghiaccio: la foto che lascia senza parole
LIVE
SVIZZERA
21 ore
15
95

Spariti 6 metri di ghiaccio: la foto che lascia senza parole

Schianto sulla ciclabile. Un ferito
LIVE
TENERO-CONTRA
3 gior
7

Schianto sulla ciclabile. Un ferito

«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi
LIVE
LUGANO
2 gior
4
9

«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi

Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista
LIVE
BIASCA
3 gior
4
12

Violenta caduta in Via Iragna, ferito in modo serio un ciclista

Secondo tubo del Gottardo: oltre 3mila visitatori
LIVE
CANTONE
21 ore
9
25

Secondo tubo del Gottardo: oltre 3mila visitatori

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
3 gior
1
16

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

Scoperta in Bolivia una nuova specie di felino
LIVE
BOLIVIA
2 gior
3

Scoperta in Bolivia una nuova specie di felino

Qualcuno ha detto «Just Eat in Ticino?»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
15

Qualcuno ha detto «Just Eat in Ticino?»

Sempre più persone risparmiano in previsione della vecchiaia
LIVE
SVIZZERA
3 gior
10

Sempre più persone risparmiano in previsione della vecchiaia

Fungiatt, un po' di prudenza può salvare la vita
LIVE
CANTONE
1 gior
4
14

Fungiatt, un po' di prudenza può salvare la vita

La festa? Un'altra volta
LIVE
HCAP / HCL
2 gior
1

La festa? Un'altra volta

ULTIME NOTIZIE TICINO
Cercatore di funghi precipita da 20 metri
LIVE
ROVEREDO (GR)
1 ora
6

Cercatore di funghi precipita da 20 metri

Con lo striscione contro Blocher: "Il pifferaio magico di Hameln"
LIVE
CASLANO
2 ore
4
42

Con lo striscione contro Blocher: "Il pifferaio magico di Hameln"

Rincaro dei carburanti, la Lega chiede misure per famiglie e PMI
LIVE
CANTONE
3 ore
22
27

Rincaro dei carburanti, la Lega chiede misure per famiglie e PMI

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»
LIVE
LOCARNO
5 ore
37

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere
LIVE
CANTONE
13 ore
9
26

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino
LIVE
MENDRISIO
16 ore
12
33

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino

Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze
LIVE
LUGANO
19 ore
16
16

Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze

Da oggi Massagno è (decisamente) più pulita
LIVE
MASSAGNO
19 ore
3
15

Da oggi Massagno è (decisamente) più pulita

7 nuovi brevetti per salvare la vita a chi si trova in difficoltà nei fiumi
LIVE
GAMBAROGNO
20 ore
1
20

7 nuovi brevetti per salvare la vita a chi si trova in difficoltà nei fiumi

Occhio a quelle multe su WhatsApp, non sono della Polizia di Lugano
LIVE
CANTONE
20 ore
3
21

Occhio a quelle multe su WhatsApp, non sono della Polizia di Lugano