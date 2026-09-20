Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto
Il videomaker e produttore, poco prima dell'incidente aveva pubblicato sui social alcune immagini dal djset di Carl Cox al Carroponte.
Aveva 47 anni Davide Di Lernia, figlio del cantautore e personaggio televisivo Leone Di Lernia. È lui la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte a Milano, in via Mecenate, il lungo rettilineo che collega la città con l'aeroporto di Linate.
Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dagli agenti della polizia locale, Di Lernia stava viaggiando in direzione del centro quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della moto. Il mezzo è finito contro una delle barriere che proteggono i binari del tram, provocando conseguenze fatali.
Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, ma per il 47enne non c'era ormai più nulla da fare. La dinamica dell'incidente resta al vaglio della polizia locale, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto.
Poco prima dell'incidente aveva pubblicato sui social alcune immagini dal djset di Carl Cox al Carroponte.