Elezioni in Russia terminate, come si comporterà il partito di Putin?
Per la prima volta, nonostante le proteste dell’Ucraina, le elezioni si svolgono anche nelle parti delle regioni ucraine di Luhansk, Donezk, Saporischschja e Cherson.
MOSKAU - In Russia si conclude oggi l’elezione parlamentare, durata tre giorni. Dopo l’esclusione dell’opposizione, il presidente Wladimir Putin punta a ottenere una conferma ufficiale della sua linea di guerra contro la vicina Ucraina. Nonostante la crisi economica, la stanchezza per la guerra e il diffuso malcontento tra la popolazione, l’obiettivo è ancora una volta una maggioranza di due terzi per il partito del Cremlino "Geeintes Russland", al potere da oltre 20 anni.
Per la prima volta, nonostante le proteste dell’Ucraina, le elezioni si svolgono anche nelle parti delle regioni ucraine di Luhansk, Donezk, Saporischschja e Cherson annesse e controllate dalla Russia. Si vota nuovamente anche nella penisola di Crimea, sul Mar Nero, annessa già nel 2014. La leadership ucraina ha parlato di un voto espresso sotto la minaccia dei fucili d’assalto e non intende riconoscere il risultato ufficiale nei territori occupati.
Anche altri critici sottolineano che non si può parlare di elezioni libere e democratiche. I dieci partiti presenti sulla scheda elettorale sono considerati tutti vicini al Cremlino e sostengono la guerra d’aggressione ordinata da Putin nel 2022. Le forze di opposizione favorevoli alla pace non sono state ammesse alle elezioni. Osservatori elettorali indipendenti hanno inoltre segnalato diversi tentativi di manipolazione e altre violazioni delle regole, mentre alcuni di loro sono stati direttamente arrestati.
Attesa un’affluenza più alta
I primi risultati sulla futura composizione del parlamento dovrebbero essere annunciati dopo la chiusura degli ultimi seggi a Kaliningrad (già Königsberg), alle 20.00 ora tedesca. Già alla fine del secondo giorno di voto, la Commissione elettorale centrale di Mosca aveva indicato una partecipazione più alta rispetto a cinque anni fa. All’epoca, al partito di Putin erano stati assegnati 324 dei 450 seggi della Duma di Stato.
Domenica mattina, secondo la Commissione elettorale di Mosca, l’affluenza era di poco inferiore al 45 percento. Per confronto, nel 2021, secondo i dati ufficiali, alla chiusura delle urne aveva votato il 51,7 percento degli aventi diritto.
Osservatori elettorali segnalano valori anomali
Osservatori indipendenti hanno riferito di picchi sospetti nei dati pubblicati, soprattutto nelle regioni caucasiche della Russia meridionale, come Daghestan e Kabardino-Balkaria, ma anche nell’area centrale di Iwanow. Secondo i media, alcuni osservatori sono stati ostacolati nella supervisione del processo elettorale. A Perm e San Pietroburgo, osservatori del partito pacifista Jabloko, escluso dalle elezioni, non sono stati ammessi ai seggi o sono stati addirittura arrestati dalla polizia.
A San Pietroburgo, secondo quanto riferito, i verbali elettorali non corrispondevano al numero di votanti conteggiati. In diversi seggi sarebbero state inoltre riprese schede già compilate mentre venivano inserite nelle urne. Il servizio in lingua russa della BBC ha riferito che dipendenti statali nelle regioni di provincia sarebbero stati spinti a votare.
Soldati sorvegliano l’inserimento delle schede
La presidente della Commissione elettorale centrale ha promesso di indagare sulle accuse. Secondo le sue dichiarazioni, tuttavia, nel complesso le elezioni si sarebbero svolte regolarmente. A Mosca ci sarebbero stati attacchi informatici contro il sistema di voto elettronico, che sarebbero però stati respinti. Secondo le autorità russe, la presenza di soldati armati a sorvegliare l’inserimento delle schede nella zona occupata di Donezk serviva a proteggere gli elettori.
In totale, oltre 110 milioni di cittadini russi sono chiamati al voto. Oltre alle elezioni per la Duma, in otto regioni si eleggono anche i deputati dei parlamenti regionali. Secondo la direzione elettorale, sono in corso circa 2.200 elezioni a vari livelli statali.
Elezioni considerate un referendum sulla guerra di Putin
Il capo del Cremlino Wladimir Putin aveva invitato i russi a contribuire con il loro voto alla vittoria del paese nella guerra d’aggressione contro l’Ucraina. Le elezioni sono quindi considerate soprattutto un referendum sulla prosecuzione dell’invasione, che dura da oltre quattro anni e mezzo e che finora non è andata come Putin avrebbe sperato.
Anche nell’ultimo giorno di voto, la regione della capitale Mosca è stata nuovamente bersaglio di attacchi di droni ucraini. Dalla mezzanotte, centinaia di droni sarebbero stati intercettati. Almeno due persone sarebbero tuttavia rimaste uccise in seguito all’impatto di droni su edifici residenziali, ha riferito in mattinata l’agenzia di stampa statale Tass, citando fonti delle autorità inizialmente non verificabili.
Al quinto anno di guerra, il governo di Putin si trova ad affrontare crescenti problemi anche sul fronte interno. Le sanzioni occidentali hanno reso la vita in Russia estremamente costosa. La popolazione lamenta non solo l’alta inflazione, ma anche la frequente scarsità di carburante nelle stazioni di servizio, dove viene spesso fortemente razionato. A causa degli attacchi di droni ucraini alle raffinerie di petrolio, in molte parti del paese si registra una crisi del carburante.