Elezioni in Russia terminate, come si comporterà il partito di Putin?

Anche altri critici sottolineano che non si può parlare di elezioni libere e democratiche. I dieci partiti presenti sulla scheda elettorale sono considerati tutti vicini al Cremlino e sostengono la guerra d’aggressione ordinata da Putin nel 2022. Le forze di opposizione favorevoli alla pace non sono state ammesse alle elezioni. Osservatori elettorali indipendenti hanno inoltre segnalato diversi tentativi di manipolazione e altre violazioni delle regole, mentre alcuni di loro sono stati direttamente arrestati.

Attesa un’affluenza più alta

I primi risultati sulla futura composizione del parlamento dovrebbero essere annunciati dopo la chiusura degli ultimi seggi a Kaliningrad (già Königsberg), alle 20.00 ora tedesca. Già alla fine del secondo giorno di voto, la Commissione elettorale centrale di Mosca aveva indicato una partecipazione più alta rispetto a cinque anni fa. All’epoca, al partito di Putin erano stati assegnati 324 dei 450 seggi della Duma di Stato.