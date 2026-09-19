Trump "si prende" la Groenlandia: «Controlleremo la sua sicurezza»

«Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo con Danimarca e Groenlandia, che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza in Groenlandia che risponde pienamente a tutte le nostre numerose preoccupazioni», ha scritto Trump sul suo social media precisando che «non ci saranno costi per gli Stati Uniti» e sottolineando che si tratta di «un sogno che si avvera».

«Su mia direttiva, abbiamo collaborato con i rappresentanti di Danimarca e Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti abbiano per sempre la piena facoltà di agire in Groenlandia come necessario per tutelare e difendere la sicurezza della Groenlandia stessa e degli Stati Uniti», ha aggiunto il presidente. L'intesa sarà firmata la settimana prossima a New York a margine dell'assemblea generale dell'Onu tra i rappresentanti dei tre Paesi. Poi, come ha spiegato il governo danese in una nota, dovrà seguire le necessarie procedure parlamentari per entrare in vigore.