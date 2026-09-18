«Rapporto d'intelligence errato con l'IA, si è rischiata una guerra»
Un chatbot avrebbe identificato erroneamente il carico di una nave cinese diretta in Medio Oriente, facendo scattare l'allarme negli Usa.
NEW YORK - Un rapporto d'intelligence della scorsa primavera su una nave cinese diretta in Medio Oriente aveva fatto scattare l'allarme tra le forze americane. Secondo la Cnn, il documento indicava che l'imbarcazione trasportava componenti destinati a un programma nucleare.
Mentre gli aerei militari erano già in volo, è però emerso che il rapporto era stato generato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il chatbot utilizzato dall'analista avrebbe identificato erroneamente il carico trasportato dalla nave.
Il rapporto era «completamente falso» e ha «rischiato di scatenare una guerra», ha dichiarato una fonte alla Cnn.
L'episodio mette in evidenza i rischi legati all'impiego dell'intelligenza artificiale in ambito militare, mentre il Pentagono ne promuove l'utilizzo sostenendo che possa aiutare le forze armate a prendere più rapidamente decisioni sul campo di battaglia.