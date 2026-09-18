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Nuotatore ucciso da uno squalo a Perth

L'uomo è stato attaccato a circa 50 metri da Sorrento Beach. Un secondo nuotatore è riuscito a raggiungere la riva.
Nuotatore ucciso da uno squalo a Perth
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Fonte Sda Dpa
di Redazione
Nuotatore ucciso da uno squalo a Perth
L'uomo è stato attaccato a circa 50 metri da Sorrento Beach. Un secondo nuotatore è riuscito a raggiungere la riva.

PERTH - Un nuotatore ha perso la vita dopo essere stato attaccato da uno squalo davanti a Perth, nell'Australia Occidentale. La polizia locale ha confermato il decesso ai media australiani, senza fornire ulteriori dettagli. L'attacco è avvenuto in mattinata, a circa 50 metri dalla popolare Sorrento Beach, nel nord della città.

In un primo momento del nuotatore non era stata trovata alcuna traccia e non è stato reso noto se successivamente siano stati recuperati resti del corpo. L'uomo si trovava in acqua insieme a un secondo nuotatore, che è riuscito a raggiungere la riva. I testimoni hanno descritto uno squalo di grandi dimensioni, ma al momento non ci sono indicazioni sulla specie.

Drammatico il racconto di un'infermiera che ha assistito all'attacco: al «Sydney Morning Herald» ha riferito di aver visto lo squalo «scuotere l'uomo come un pesce». Un'altra testimone ha raccontato all'emittente ABC di aver visto una pozza di sangue nell'acqua. Alle ricerche hanno partecipato diverse squadre di soccorso e un elicottero della polizia.
Chiusura della spiaggia ai bagnantiSorrento Beach è stata chiusa ai bagnanti almeno fino a sabato, secondo quanto comunicato dall'iniziativa statale SharkSmart. L'attacco è avvenuto circa una settimana dopo l'avvio delle pattuglie del fine settimana con gli elicotteri di Surf Life Saving WA, introdotte per rafforzare la sorveglianza della costa in vista della stagione estiva.

Cinque attacchi mortali in Australia quest'anno
L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave attacco: lunedì un surfista di 56 anni era stato assalito da uno squalo a Glenfield Beach, oltre 400 chilometri a nord di Perth, perdendo un piede a causa dei morsi. Quello di Sorrento Beach è il quinto attacco mortale di squalo registrato quest'anno in Australia, tre dei quali lungo la costa occidentale. Secondo i dati ufficiali del 2025, negli ultimi dieci anni nel Paese si sono verificati in media circa 20 incidenti con feriti all'anno e 2,8 decessi annuali.

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