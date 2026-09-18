Sparatoria in una scuola nelle Filippine, almeno sei studenti uccisi
Altri 17 studenti sono rimasti feriti a Banga, alcuni in modo grave. Tra le vittime anche il giovane aggressore.
MANILA - Almeno sei studenti sono stati uccisi in un attacco armato alla Banga National High School, nella provincia filippina di South Cotabato, sull'isola di Mindanao.
Altri 17 studenti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, secondo quanto comunicato dal Ministero degli Affari Sociali (DSWD). I feriti sono stati trasportati in ospedale. Tra le vittime figura anche il giovane aggressore, che si sarebbe tolto la vita.
La polizia ha messo in sicurezza l'area e avviato le indagini. Il movente non è al momento noto. Le autorità hanno sospeso le lezioni in tutto il comune, mentre il Ministero dell'Istruzione ha riferito di essere in coordinamento con le autorità locali e le forze dell'ordine per chiarire i retroscena dell'accaduto.
Assistenti sociali sono stati inviati sul posto per fornire un primo soccorso psicologico e sostegno psicosociale ai bambini e alle famiglie colpite. Anche il Ministero dell'Istruzione ha annunciato aiuti per studenti, insegnanti e personale scolastico, invitando a non diffondere informazioni non confermate durante le indagini.
Un altro grave attacco armato contro una scuola nelle Filippine era avvenuto a giugno a Tacloban City, nell'est del Paese: tre studenti erano stati uccisi e circa 20 feriti. In quel caso erano stati arrestati due sospetti di 14 e 15 anni.
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