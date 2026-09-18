Sparatoria in una scuola nelle Filippine, almeno sei studenti uccisi

La polizia ha messo in sicurezza l'area e avviato le indagini. Il movente non è al momento noto. Le autorità hanno sospeso le lezioni in tutto il comune, mentre il Ministero dell'Istruzione ha riferito di essere in coordinamento con le autorità locali e le forze dell'ordine per chiarire i retroscena dell'accaduto.

Assistenti sociali sono stati inviati sul posto per fornire un primo soccorso psicologico e sostegno psicosociale ai bambini e alle famiglie colpite. Anche il Ministero dell'Istruzione ha annunciato aiuti per studenti, insegnanti e personale scolastico, invitando a non diffondere informazioni non confermate durante le indagini.