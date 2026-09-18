Warren Buffett lascia la presidenza di Berkshire Hathaway
Al suo posto subentra il figlio 71enne Howard
OMAHA - Il miliardario statunitense Warren Buffett lascia la presidenza del gruppo d'investimento Berkshire Hathaway. Il figlio 71enne di Warren Buffett, Howard Buffett, assumerà la carica. Warren Buffett rimarrà nell'azienda come presidente onorario e, secondo quanto comunicato dall'azienda venerdì, continuerà in questa funzione a esprimere il suo parere sulle attività.
Howard Buffett è attualmente presidente e CEO della Howard G. Buffett Foundation, che porta il suo nome. La fondazione è impegnata, tra l'altro, nella lotta contro la fame e la povertà. In precedenza ha fatto parte dei consigli di amministrazione di grandi aziende, tra cui Coca-Cola e il gruppo agroalimentare Archer Daniels Midland.
Il 96enne Warren Buffett aveva già lasciato la carica di CEO di Berkshire Hathaway alla fine dello scorso anno. Come CEO, gli è succeduto il suo fidato collaboratore di lunga data, Greg Abel.
Secondo quanto comunicato dal gruppo, Howard Buffett dovrà soprattutto preservare la cultura aziendale e i valori di Berkshire Hathaway in qualità di presidente. Suo padre aveva trasformato Berkshire Hathaway, nel corso dei decenni, in uno dei più importanti gruppi d'investimento a livello mondiale.