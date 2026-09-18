Almeno 16 morti in un attacco contro la polizia
Il gruppo militante Hafiz Gul Bahadar rivendica l’azione come rappresaglia contro i presunti maltrattamenti dei prigionieri talebani.
ISLAMABAD - Almeno 16 persone, tra cui cinque agenti e 11 civili, sono rimaste uccise in un attacco suicida presso un complesso della polizia nella provincia nord-occidentale pakistana di Khyber Pakhtunkhwa (KP), mentre oltre 40 persone sono rimaste ferite: lo ha riferito la polizia provinciale.
L'esplosione è avvenuta nei pressi di una moschea all'interno del complesso di polizia di Kohat, in un momento in cui l'area era affollata di persone radunatesi per la preghiera del venerdì. L'esplosione ha danneggiato la parte esterna della moschea e ha provocato il crollo di un muro.
La polizia di Khyber Pakhtunkhwa ha confermato ufficialmente che 16 persone sono morte e più di 40 sono rimaste ferite nell'esplosione. "Le prime informazioni indicano che un veicolo carico di esplosivo è stato lanciato contro l'edificio", aggiunge il comunicato.
La polizia ha riferito che un cecchino appartenente ai militanti è stato ucciso durante lo scontro a fuoco e che l'operazione era ancora in corso. In un messaggio audio, un comandante identificato come Shahjan, del gruppo militante Hafiz Gul Bahadar, legato ai talebani pachistani, ha dichiarato che l'attacco è stato compiuto per rappresaglia contro i presunti maltrattamenti dei prigionieri talebani nelle carceri.
"Ai prigionieri che si trovano in carcere: la loro guerra è la nostra. A quei prigionieri che sono in carcere e che vengono sottoposti a maltrattamenti e oppressione: questa è la nostra battaglia", ha affermato nel messaggio audio in possesso dell'agenzia italiana ANSA. Il comandante ha inoltre avvertito il governo che il perdurare della repressione avrebbe avuto delle conseguenze, nel caso in cui continuassero i maltrattamenti nei confronti dei detenuti talebani nelle carceri.
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