Almeno 16 morti in un attacco contro la polizia

La polizia di Khyber Pakhtunkhwa ha confermato ufficialmente che 16 persone sono morte e più di 40 sono rimaste ferite nell'esplosione. "Le prime informazioni indicano che un veicolo carico di esplosivo è stato lanciato contro l'edificio", aggiunge il comunicato.

La polizia ha riferito che un cecchino appartenente ai militanti è stato ucciso durante lo scontro a fuoco e che l'operazione era ancora in corso. In un messaggio audio, un comandante identificato come Shahjan, del gruppo militante Hafiz Gul Bahadar, legato ai talebani pachistani, ha dichiarato che l'attacco è stato compiuto per rappresaglia contro i presunti maltrattamenti dei prigionieri talebani nelle carceri.