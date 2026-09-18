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Allievo 13enne accoltella un'insegnante e tenta di filmare tutto in diretta

Un compagno di classe ha fermato l'attacco. La docente è stata trasportata in ospedale ma non è in pericolo di vita.
Allievo 13enne accoltella un'insegnante e tenta di filmare tutto in diretta
Deposit (simbolica)
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Allievo 13enne accoltella un'insegnante e tenta di filmare tutto in diretta
Un compagno di classe ha fermato l'attacco. La docente è stata trasportata in ospedale ma non è in pericolo di vita.

ROMA -  Un ragazzo di 13 anni ha aggredito un'insegnante con un coltello in una scuola di Roma e avrebbe tentato di catturare tutto in diretta streaming. Lo riferisce l'agenzia Ansa, precisando che il fatto è avvenuto questa mattina nel quartiere di Centocelle.

Il giovanissimo, che frequenta la terza media, avrebbe prima spruzzato dello spray al peperoncino e successivamente attaccato la docente.

L'aggressione è stata fermata da un compagno di classe. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri, che hanno riportato la situazione sotto controllo.

L'insegnante è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

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