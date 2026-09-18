Trump bandisce Cnn, MS NOW e Politico dalla Casa Bianca

La replica della Cnn

«Qualora dovesse concretizzarsi il divieto, si tratterebbe di un attacco illegittimo alla libertà di stampa». Lo ha detto la Cnn in una nota dopo l'annuncio del tycoon. «La Cnn sostiene pienamente il proprio team alla Casa Bianca e il suo lavoro di informazione, corretto e accurato», ha dichiarato l'emittente. «In base alla Costituzione degli Stati Uniti, abbiamo il diritto di svolgere tale attività informativa senza ostacoli né interferenze da parte del governo», ha aggiunto.

