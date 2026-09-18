Trump bandisce Cnn, MS NOW e Politico dalla Casa Bianca
Il presidente Usa annuncia il provvedimento «con effetto immediato» e accusa le tre testate di diffondere «fake news».
WASHINGTON - WASHINGTON - Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca, «con effetto immediato», Cnn, Politico e MS NOW.
L'annuncio è stato pubblicato su Truth Social, la piattaforma di proprietà di Trump. Il presidente ha accusato le tre testate di una «costante diffusione di fake news».
Nel messaggio Trump ha inoltre sostenuto che Politico avrebbe beneficiato, durante la presidenza di Joe Biden, di un contratto di abbonamento con il governo statunitense del valore di 8 milioni di dollari, definendolo «illegale e ridicolo» e affermando che, a suo giudizio, si tratterebbe di «corruzione».
«Gli organi di informazione non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente invenzioni e bugie quando trattano del presidente degli Stati Uniti, dell'Amministrazione Trump o degli Stati Uniti d'America», ha aggiunto Trump, annunciando che altri organi di stampa potrebbero essere interessati da analoghi provvedimenti.
La replica della Cnn
«Qualora dovesse concretizzarsi il divieto, si tratterebbe di un attacco illegittimo alla libertà di stampa». Lo ha detto la Cnn in una nota dopo l'annuncio del tycoon. «La Cnn sostiene pienamente il proprio team alla Casa Bianca e il suo lavoro di informazione, corretto e accurato», ha dichiarato l'emittente. «In base alla Costituzione degli Stati Uniti, abbiamo il diritto di svolgere tale attività informativa senza ostacoli né interferenze da parte del governo», ha aggiunto.