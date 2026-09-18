Lisbona prepara una legge contro lo spaccio di "droga falsa"

Questo traffico, finora visto in città quasi come innocuo e folcloristico, è in realtà organizzato da clan rivali che il 10 agosto scorso hanno dato luogo a una sparatoria in pieno centro nella quale è rimasta gravemente ferita una turista svedese.

Questo disegno di legge nasce infatti da una precisa richiesta del sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, e servirà a configurare, ha detto il ministro, "una specifica tipologia del reato di frode procedibile d'ufficio e rivolto a tale attività, ovvero la vendita di sostanze che vengono spacciate per stupefacenti ma non lo sono".