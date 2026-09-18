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PAKISTAN

Sale a 21 morti il bilancio dell'attentato alla moschea

Almeno 103 i feriti nell'attacco a Kohat. Le esplosioni durante la preghiera del venerdì, poi lo scontro a fuoco.
Sale a 21 morti il bilancio dell'attentato alla moschea
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Sale a 21 morti il bilancio dell'attentato alla moschea
Almeno 103 i feriti nell'attacco a Kohat. Le esplosioni durante la preghiera del venerdì, poi lo scontro a fuoco.

ISLAMABAD - KOHAT - È salito a 21 morti e 103 feriti il bilancio dell'attentato contro una moschea situata all'interno di un complesso della polizia a Kohat, nella provincia nord-occidentale pakistana di Khyber Pakhtunkhwa. Lo hanno riferito le autorità locali.

Le esplosioni sono avvenute durante la preghiera del venerdì e sono state seguite da uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza e i militanti. Secondo l'ispettore generale della polizia provinciale, Zulfiqar Hameed, un veicolo carico di esplosivo si è schiantato contro il cancello del complesso prima di esplodere. Un'altra esplosione suicida si è verificata presso l'edificio della Special Branch, l'unità di intelligence della polizia, durante gli scontri.

Il Comando centrale della polizia ha reso noto che sette militanti armati sono entrati nel complesso dopo il primo attacco suicida. La polizia e il Dipartimento antiterrorismo hanno affrontato gli assalitori, uccidendone sei, tra cui un attentatore suicida e un cecchino.

Il direttore sanitario dell'ospedale di Kohat, Tahir Shah, ha precisato che tra i 103 feriti figurano 73 agenti di polizia e 30 civili. Novanta persone sono state trasportate al District Headquarters Hospital e 13 al Liaquat Memorial Hospital. Trentaquattro feriti sono rimasti in cura nelle strutture locali, mentre quattro pazienti in condizioni critiche sono stati trasferiti negli ospedali di Peshawar.

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