Sale a 21 morti il bilancio dell'attentato alla moschea

Il Comando centrale della polizia ha reso noto che sette militanti armati sono entrati nel complesso dopo il primo attacco suicida. La polizia e il Dipartimento antiterrorismo hanno affrontato gli assalitori, uccidendone sei, tra cui un attentatore suicida e un cecchino.

Il direttore sanitario dell'ospedale di Kohat, Tahir Shah, ha precisato che tra i 103 feriti figurano 73 agenti di polizia e 30 civili. Novanta persone sono state trasportate al District Headquarters Hospital e 13 al Liaquat Memorial Hospital. Trentaquattro feriti sono rimasti in cura nelle strutture locali, mentre quattro pazienti in condizioni critiche sono stati trasferiti negli ospedali di Peshawar.