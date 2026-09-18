A Ceuta la polizia sposta 1700 migranti tra spari in aria e feriti

Solo giovedì, a seguito di un'accesa diatriba con l'amministrazione locale di centrodestra, Madrid aveva ottenuto il via libera dal tribunale per attivare il nuovo centro. Uno spazio, aggiuntivo rispetto ad altri più di 4000 posti letto già predisposti in precedenza, che le autorità hanno deciso di allestire nel porto anche per tentare di liberare dalla presenza dei migranti altre zone di Ceuta. In particolare, due spiagge che da tradizionali luoghi balneari si sono trasformate in accampamenti di fortuna abitati da centinaia di disperati, nonostante il grosso delle persone arrivate il 30 e 31 luglio abbia in realtà già lasciato il territorio spagnolo.

Il trasferimento dei migranti verso le nuove strutture è dunque scattato meno di 24 ore dopo il 'nulla osta' concesso dai giudici, che hanno respinto una richiesta di sospensione urgente presentata da un sindacato di polizia. E alle prime luci dell'alba di venerdì agenti e personale sanitario e di ong erano già operativi sul terreno. Dopo una prima fase concitata, durante la quale sono volati anche spintoni e manganellate e, secondo El País, diverse persone sono rimaste ferite, la situazione è poi tornata sotto controllo. "L'operazione si è svolta senza incidenti gravi", ha sostenuto la ministra per l'Inclusione Elma Saiz. Anche se i migranti rimasti fuori dalla nuova tendopoli, secondo alcune stime, sono addirittura oltre 3000: molti sono dovuti tornare alle spiagge in cui già bivaccavano.