Cerca e trova immobili
Segnalaci
SPAGNA

A Ceuta la polizia sposta 1700 migranti tra spari in aria e feriti

L'operazione nel porto mette in luce le tensioni tra governo centrale, autorità locali e opposizione sulla gestione della crisi migratoria.
A Ceuta la polizia sposta 1700 migranti tra spari in aria e feriti
Reuters
Fonte Francesco Rodella, Ansa
di Redazione
A Ceuta la polizia sposta 1700 migranti tra spari in aria e feriti
L'operazione nel porto mette in luce le tensioni tra governo centrale, autorità locali e opposizione sulla gestione della crisi migratoria.

MADRID - Nei tendoni riservati ai migranti montati in due spiazzi del porto di Ceuta non è rimasto neanche un angolo libero. Nel giro di poche ore sono infatti stati tutti assegnati i nuovi 1700 posti letto predisposti dal governo spagnolo per alloggiare temporaneamente una parte delle migliaia di persone che si trovano da settimane in situazione irregolare nell'exclave, dopo l'entrata in massa dal Marocco a fine luglio di oltre 70'000 tra uomini, donne e minori nel giro di due giorni.

È stato questo, alla fine, l'esito di un'operazione di trasferimento che in Spagna fa discutere da giorni. E nella quale ci sono stati anche momenti caotici e di forte tensione, con la polizia che ha fatto ricorso a spari dissuasori in aria e cariche per disperdere la calca di migranti lanciatisi a valanga per riuscire ad avere accesso alla nuova tendopoli.

Solo giovedì, a seguito di un'accesa diatriba con l'amministrazione locale di centrodestra, Madrid aveva ottenuto il via libera dal tribunale per attivare il nuovo centro. Uno spazio, aggiuntivo rispetto ad altri più di 4000 posti letto già predisposti in precedenza, che le autorità hanno deciso di allestire nel porto anche per tentare di liberare dalla presenza dei migranti altre zone di Ceuta. In particolare, due spiagge che da tradizionali luoghi balneari si sono trasformate in accampamenti di fortuna abitati da centinaia di disperati, nonostante il grosso delle persone arrivate il 30 e 31 luglio abbia in realtà già lasciato il territorio spagnolo.

Il trasferimento dei migranti verso le nuove strutture è dunque scattato meno di 24 ore dopo il 'nulla osta' concesso dai giudici, che hanno respinto una richiesta di sospensione urgente presentata da un sindacato di polizia. E alle prime luci dell'alba di venerdì agenti e personale sanitario e di ong erano già operativi sul terreno. Dopo una prima fase concitata, durante la quale sono volati anche spintoni e manganellate e, secondo El País, diverse persone sono rimaste ferite, la situazione è poi tornata sotto controllo. "L'operazione si è svolta senza incidenti gravi", ha sostenuto la ministra per l'Inclusione Elma Saiz. Anche se i migranti rimasti fuori dalla nuova tendopoli, secondo alcune stime, sono addirittura oltre 3000: molti sono dovuti tornare alle spiagge in cui già bivaccavano.

Intanto, il dibattito politico sulla crisi della gestione di Ceuta è subito ripartito, con le opposizioni tornate alla carica contro il governo Sanchez, sotto attacco da settimane anche in ambito internazionale, per politiche migratorie che la destra giudica troppo permissive. "Di cosa ha bisogno il signor Sanchez per indignarsi? Di un invasione di Ceuta e Melilla da parte del signor Trump?", ha tuonato ad esempio il leader del Pp Alberto Núñez Feijóo (Pp).

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
migrantiportospagna
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
2 gior
117
298

Sono morti il pudore e la decenza

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
2 gior
36

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
47

Fregati dai "compro oro"

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
2 gior

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
2 gior
54
73

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
2 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
2 gior
88
128

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
2 gior
1
19

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
1 gior
51
75

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Ritrovato morto l'uomo scomparso
LIVE
VALLEMAGGIA
4 ore

Ritrovato morto l'uomo scomparso

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
1 gior
46
176

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
1 gior
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
1 gior
20
69

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
3 gior
7
18

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
13 ore
77
95

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
1 gior
94
156

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso
LIVE
CANTONE
9 ore
10
23

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
LIVE
VALLEMAGGIA
10 ore

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
1 gior

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
1 gior

Ragazza minacciata mentre va a scuola

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
69

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti
LIVE
BELLINZONA
4 ore
25
59

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
2 gior
48
89

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
1 gior
61
52

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
22 ore
15
61

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
LIVE
VALLESE
10 ore
6
18

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
3 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
2 gior
16
33

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
54

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
35

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
63

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
2 gior
25
51

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
1 gior
9
34

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
3 gior
4
51

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
32

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
1 gior
4
17

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
2 gior
60
106

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
10

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
3 gior
23
93

Due cani finiti nei guai

Che angoscia su quell'alpe
LIVE
VERZASCA
6 ore
43
98

Che angoscia su quell'alpe

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
20
60

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
1 gior
12
51

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
1 gior
26
40

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
1 gior
7

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
18

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
2 gior
11

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
1 gior
6
15

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Schianto sulla ciclabile. Un ferito
LIVE
TENERO-CONTRA
1 gior
8

Schianto sulla ciclabile. Un ferito

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio
LIVE
CHIASSO
2 gior
9
40

«Capelli ovunque» e cuffia obbligatoria: c'è la decisione del Municipio

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Sale a 21 morti il bilancio dell'attentato alla moschea
LIVE
PAKISTAN
37 min

Sale a 21 morti il bilancio dell'attentato alla moschea

Lisbona prepara una legge contro lo spaccio di "droga falsa"
LIVE
PORTOGALLO
1 ora

Lisbona prepara una legge contro lo spaccio di "droga falsa"

«Casa Bianca nel 2028? Ci sto pensando»
LIVE
STATI UNITI
2 ore
6
16

«Casa Bianca nel 2028? Ci sto pensando»

Warren Buffett lascia la presidenza di Berkshire Hathaway
LIVE
STATI UNITI
6 ore
3
8

Warren Buffett lascia la presidenza di Berkshire Hathaway

Allievo 13enne accoltella un'insegnante e tenta di filmare tutto in diretta
LIVE
ITALIA
6 ore
20

Allievo 13enne accoltella un'insegnante e tenta di filmare tutto in diretta

Almeno 16 morti in un attacco contro la polizia
LIVE
PAKISTAN
6 ore

Almeno 16 morti in un attacco contro la polizia

Sparatoria in una scuola nelle Filippine, almeno sei studenti uccisi
LIVE
FILIPPINE
8 ore

Sparatoria in una scuola nelle Filippine, almeno sei studenti uccisi

Nuotatore ucciso da uno squalo a Perth
LIVE
AUSTRALIA
9 ore
8

Nuotatore ucciso da uno squalo a Perth

Trump valuta accordi commerciali con Mosca, prima della fine della guerra
LIVE
STATI UNITI / RUSSIA
11 ore
8
101

Trump valuta accordi commerciali con Mosca, prima della fine della guerra

Scoperta in Bolivia una nuova specie di felino
LIVE
BOLIVIA
12 ore
2

Scoperta in Bolivia una nuova specie di felino