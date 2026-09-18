«Casa Bianca nel 2028? Ci sto pensando»

L'ex comandante delle guardie di confine, che ha lasciato lo scorso marzo dopo 30 anni di servizio, ha inoltre difeso le espulsioni di massa e le operazioni anti-migranti condotte a Minneapolis, durante le quali sono morti due americani, Renee Good e Alex Pretti.

«Il nostro modus operandi è stato molto contenuto rispetto a quelle attuate in altri Stati», ha dichiarato Bovino.