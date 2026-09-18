«Casa Bianca nel 2028? Ci sto pensando»
Greg Bovino, ex capo della Border Patrol ribadisce di pensarci. Da mesi circola un sito dedicato a una sua possibile candidatura.
WASHINGTON - L'ex capo della Border Patrol americana Greg Bovino è tornato a parlare di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Durante un evento dei giovani repubblicani a New York ha ribadito che sta valutando l'ipotesi.
Bovino aveva già dichiarato lo scorso giugno, in un'intervista a NewsNation, di stare pensando a una discesa in campo. Da alcuni mesi circola inoltre un sito dedicato alla sua possibile candidatura, con un logo della campagna e lo slogan «Men Fight Back» («Gli uomini reagiscono combattendo»).
L'ex comandante delle guardie di confine, che ha lasciato lo scorso marzo dopo 30 anni di servizio, ha inoltre difeso le espulsioni di massa e le operazioni anti-migranti condotte a Minneapolis, durante le quali sono morti due americani, Renee Good e Alex Pretti.
«Il nostro modus operandi è stato molto contenuto rispetto a quelle attuate in altri Stati», ha dichiarato Bovino.