Trump annuncia un accordo sulla sicurezza della Groenlandia

Il presidente ha inoltre affermato che l'accordo non comporterà costi per gli Stati Uniti. Trump ha aggiunto che la collaborazione con i rappresentanti danesi e groenlandesi garantirà a Washington «per sempre la piena facoltà di agire in Groenlandia» quando ritenuto necessario per tutelare la sicurezza dell'isola e degli Stati Uniti.

«D'ora in avanti, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare sull'isola né effettuare investimenti sensibili nell'area, senza la nostra espressa approvazione scritta. Si tratta di un sogno che si realizza per l'America».