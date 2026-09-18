Trump annuncia un accordo sulla sicurezza della Groenlandia
Il presidente Usa afferma che l'intesa con Danimarca e Groenlandia garantirà agli Stati Uniti una facoltà permanente di intervento.
WASHINGTON - Donald Trump ha annunciato un accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza dell'isola. Secondo il presidente americano, l'intesa attribuisce a Washington un controllo permanente sulle questioni di sicurezza e su altre esigenze statunitensi in Groenlandia.
«Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo con Danimarca e Groenlandia», ha scritto Trump su Truth, sostenendo che l'intesa risponde «pienamente» alle preoccupazioni degli Stati Uniti.
Il presidente ha inoltre affermato che l'accordo non comporterà costi per gli Stati Uniti. Trump ha aggiunto che la collaborazione con i rappresentanti danesi e groenlandesi garantirà a Washington «per sempre la piena facoltà di agire in Groenlandia» quando ritenuto necessario per tutelare la sicurezza dell'isola e degli Stati Uniti.
«D'ora in avanti, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare sull'isola né effettuare investimenti sensibili nell'area, senza la nostra espressa approvazione scritta. Si tratta di un sogno che si realizza per l'America».