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Ben oltre le stime: la guerra in Iran è costata 45 miliardi

Anche se le stime ufficiali del Pentagono non includono le riparazioni di basi o edifici danneggiati, quindi il totale sarà verosimilmente assai più salato.
Ben oltre le stime: la guerra in Iran è costata 45 miliardi
Imago/Zuma Press Wire
Fonte Ats Ans
di Redazione
Ben oltre le stime: la guerra in Iran è costata 45 miliardi
Anche se le stime ufficiali del Pentagono non includono le riparazioni di basi o edifici danneggiati, quindi il totale sarà verosimilmente assai più salato.

WASHINGTON D.C. - La guerra contro l'Iran è costata agli Stati Uniti 45,1 miliardi di dollari, molto più di quanto stimato sia dal Congresso che dal dipartimento della Difesa qualche mese fa.

La cifra, stando a quanto riferito da una fonte del Pentagono alla Cnn, non include i costi per la riparazione di basi o edifici danneggiati e quelli indiretti delle operazioni militari richiesti dai legislatori.

Il Congressional Budget Office aveva calcolato una cifra attorno ai 38 miliardi per i costi della guerra fino al primo agosto, mentre il dipartimento della difesa aveva quantificato la spesa in 37,5 miliardi di dollari.

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