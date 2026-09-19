Le violazioni sono avvenute durante una serie di esercitazioni condotte da Irregular, una società specializzata nella sicurezza dell'IA che collabora anche con Anthropic, Meta e OpenAI. Irregular ha dichiarato di aver ideato una serie di test per una versione non specificata della famiglia di modelli Gemini di Google, incaricandola di recuperare dati dall'interno di aziende simulate.

Il sistema non avrebbe dovuto disporre dell'accesso a Internet. Una volta online, tuttavia, gli agenti di Gemini sono riusciti a indovinare o individuare le password per accedere a tre aziende reali - che condividevano gli stessi nomi di quelle fittizie - riuscendo a penetrare nei sistemi. Ciononostante, quando gli agenti IA si sono resi conto che le aziende erano reali, hanno interrotto le violazioni.