Mosca denuncia un grave attacco informatico sul voto online
Le autorità rassicurano sull'integrità delle votazioni nonostante i tentativi di sabotaggio informatico.
MOSCA - Il sistema di voto online di Mosca è stato colpito da un «forte attacco» informatico, ma la situazione rimane sotto controllo. Lo riporta SkyNews, citando quanto detto dalla capa della Commissione elettorale centrale ai media russi.
Gli attacchi sono in corso, ma vengono tutti respinti con successo, ha dichiarato Ella Pamfilova, secondo quanto riportato dai media statali di Mosca.
Il sistema elettorale è stato preso di mira da «un attacco molto potente» da parte di hacker a partire dalla scorsa notte, ha spiegato Pamfilova. «L'attacco sta continuando ed è molto intenso e su larga scala», ha sottolineato, citata dalla Tass. Tuttavia, «il sistema di sicurezza permette di continuare ininterrottamente le operazioni», ha aggiunto la presidente della commissione.
Quella di oggi è la seconda giornata delle elezioni per il rinnovo della Duma (la camera bassa del Parlamento russo), che si concluderanno domani.
Da parte sua, il ministero per lo Sviluppo digitale e le comunicazioni, citato da Interfax, ha riferito di interruzioni nelle operazioni di voto nell'Estremo Oriente russo a causa del «danneggiamento deliberato di una linea di comunicazioni a fibra ottica». Le regioni di Sakhalin e Magadan, il territorio della Kamchatka e il distretto autonomo di Chukotka sono stati colpiti, ma «le conseguenze sono state prontamente eliminate» e ora «il voto continua normalmente», ha aggiunto il ministero.
La Commissione elettorale ha intanto reso noto che alle 10.00 di stamane ora di Mosca (le 9.00 ora svizzera) l'affluenza alle urne a livello nazionale era del 30,2%. Nelle ultime elezioni per la Duma, cinque anni fa, l'affluenza finale era stata del 51,7%.