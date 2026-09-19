Mosca denuncia un grave attacco informatico sul voto online

Da parte sua, il ministero per lo Sviluppo digitale e le comunicazioni, citato da Interfax, ha riferito di interruzioni nelle operazioni di voto nell'Estremo Oriente russo a causa del «danneggiamento deliberato di una linea di comunicazioni a fibra ottica». Le regioni di Sakhalin e Magadan, il territorio della Kamchatka e il distretto autonomo di Chukotka sono stati colpiti, ma «le conseguenze sono state prontamente eliminate» e ora «il voto continua normalmente», ha aggiunto il ministero.