Trump chiude la porta in faccia alla CNN: non potrà più entrare alla Casa Bianca
Il “bando” è stato istituito anche nei confronti del portale Politico e Ms Now. Schumer: «Così fanno i dittatori»
WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vieta al rinomato canale televisivo CNN l’accesso alla Casa Bianca.
Coinvolti nel “bando” sono anche l’emittente MS NOW e il portale di notizie Politico, come ha annunciato sulla sua piattaforma Truth Social. Trump li ha accusati di diffondere notizie false. I critici vedono in questo un tentativo di intimidazione e un attacco alla libertà di stampa. Potrebbero esserci delle azioni legali.
Le reporter e i reporter di queste testate sono ora esclusi, a causa del divieto, dalle conferenze stampa e dagli appuntamenti di Trump nello Studio Ovale. CNN è uno dei canali di notizie più conosciuti al mondo.
Politico, rinomato portale di analisi politiche, fa parte del portafoglio del gruppo mediatico tedesco Axel Springer.
Le conseguenze dell’ordinanza di Trump sono già percepibili: ai giornalisti di tutte e tre le testate sabato è stato negato l’accesso al terreno della Casa Bianca, come hanno comunicato o riportato le stesse testate.
Non è chiaro quanto sia esteso il divieto, quanto durerà e se i giornalisti non potranno più partecipare nemmeno ai voli governativi sull’Air Force One. Anche il motivo preciso dell’annuncio di Trump inizialmente non era noto.
I media insistono sulla Costituzione e rifiutano ingerenze
Quando venerdì i giornalisti hanno chiesto a Trump se il suo divieto avrebbe retto in tribunale, lui ha risposto: «Non credo che un tribunale dovrebbe permettere che giorno dopo giorno vengano pubblicate notizie false».
L’emittente CNN insiste sul proprio diritto alla libertà di stampa e ha fatto riferimento alla Costituzione degli Stati Uniti. Non deve esserci alcuna ingerenza da parte del governo.
Politico negli Stati Uniti ha comunicato che continuerà a riferire in modo equo sulla Casa Bianca. Difenderà con decisione i propri diritti contro ogni tentativo di limitarli.
L’associazione White House Correspondents’ Association (WHCA), che rappresenta i giornalisti che si occupano della Casa Bianca, ha reagito indignata all’annuncio di Trump.
«Qui si tratta di più dei diritti dei giornalisti. Si tratta del diritto della popolazione americana di ricevere una rappresentazione completa e indipendente delle attività, delle misure politiche e delle decisioni di coloro che detengono la più alta carica della nazione», ha dichiarato la presidente della WHCA Jacqui Heinrich.
Le testate non sono le prime a essere colpite da divieti. All’inizio del suo secondo mandato, iniziato nel gennaio 2025, anche all’agenzia di stampa Associated Press (AP) era stato reso difficile l’accesso alla Casa Bianca.
Il conflitto di Trump con i media
Trump, nel suo secondo mandato, agisce con crescente durezza contro i media a lui sgraditi. Spesso insulta i giornalisti quando non gradisce le domande che gli vengono poste. Al contrario, elogia esplicitamente la copertura favorevole.
I tassi di popolarità di Trump sono bassi a poco meno di sette settimane dalle importanti elezioni parlamentari. Soprattutto la guerra in Iran, che procede a rilento e che Trump avrebbe voluto limitare a poche settimane, gli attira critiche. I repubblicani vogliono difendere le loro maggioranze in entrambe le camere del Parlamento, Camera dei rappresentanti e Senato.
Trump ha scritto nel suo post che le aziende mediatiche non dovrebbero poter scrivere o diffondere costantemente «FINZIONE e BUGIE» quando riferiscono sul presidente degli Stati Uniti, sul governo o sugli Stati Uniti d’America. Il repubblicano ha annunciato che seguiranno altre testate. Non ha fatto nomi.
Chuck Schumer: «Così fanno i dittatori»
Il leader della minoranza democratica al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha scritto sulla piattaforma X: "Donald Trump ha appena fatto ciò che i dittatori hanno fatto nel corso della storia." Allo stesso tempo, ha ricordato a Trump: «Questa è una democrazia. Non riuscirà a manipolare le notizie o a nascondere la verità».
La Casa Bianca aveva permesso l'accredito degli influencer di destra nel gruppo di giornalisti ammessi alla Casa Bianca. Nelle conferenze stampa dell’ex portavoce del governo Karoline Leavitt, ogni volta un altro mezzo selezionato dalla Casa Bianca poteva porre la prima domanda. Queste erano poi per lo più su temi che sembravano concordati in anticipo.
Un altro strumento che Trump ha già utilizzato in precedenza per limitare l'operatività dei media è quello di sommergere le testate con azioni legali. Sono già stati coinvolti il New York Times, l’emittente britannica BBC e le emittenti statunitensi CBS e ABC.