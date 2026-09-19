Trump chiude la porta in faccia alla CNN: non potrà più entrare alla Casa Bianca

Chuck Schumer: «Così fanno i dittatori»

Il leader della minoranza democratica al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha scritto sulla piattaforma X: "Donald Trump ha appena fatto ciò che i dittatori hanno fatto nel corso della storia." Allo stesso tempo, ha ricordato a Trump: «Questa è una democrazia. Non riuscirà a manipolare le notizie o a nascondere la verità».