NATO
Il Comitato militare della Nato ha un nuovo presidente
Si tratta del generale tedesco Carsten Breuer che succederà a Giuseppe cavo Dragone.
IMAGO / Bernhard Herrmann
Fonte Sda Dpa
Il Comitato militare della Nato ha un nuovo presidente
Si tratta del generale tedesco Carsten Breuer che succederà a Giuseppe cavo Dragone.
KOPENHAGEN - Il soldato di grado più elevato della Germania diventa il nuovo presidente del Comitato militare della Nato.
L'ispettore generale Carsten Breuer è stato eletto successore dell'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone durante una riunione dell'organo a Copenaghen, come ha comunicato il comitato.
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