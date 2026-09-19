Riad sotto attacco: fumo ed esplosioni nello scalo della città

Azioni che indicano la volontà dei ribelli di alzare la posta del conflitto, all'indomani dell'attacco che venerdì ha colpito un Eurofighter italiano fermo all'interno della base saudita di Ta'if.

Finora, i raid contro l'Arabia Saudita avevano preso di mira principalmente impianti petroliferi e basi militari nel sud del Paese o lungo la costa del Mar Rosso. L'allarme scattato nella notte per una «minaccia aerea ostile» sulla capitale ha aperto un nuovo capitolo nel conflitto: «Ho sentito l'allarme, poi le finestre hanno tremato», ha raccontato all'agenzia Afp un residente della città. «Ho avuto davvero paura».