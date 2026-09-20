Attacchi nella notte su Mosca, 30 aerei dirottati verso altre città
Il massiccio attacco di droni ucraini ha provocato vittime e feriti, costringendo a deviare numerosi voli e sollevando accuse di interferenze elettorali.
MOSCA - Circa 30 aerei che dovevano atterrare la scorsa notte negli aeroporti di Mosca sono stati dirottati verso altri scali, tra cui San Pietroburgo, a causa del massiccio attacco di droni ucraini sulla capitale, il più grande dall'inizio del conflitto. Lo hanno detto i portavoce degli scali moscoviti, citati dall'agenzia Tass.
Nei bombardamenti sono stati uccisi una donna, un anziano e 20 persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, secondo un bilancio fornito dal governatore della regione, Andrei Vorbyev.
Da parte sua, il sindaco di Mosca ha accusato l'Ucraina di aver lanciato, nelle ultime ore, un attacco «senza precedenti» che ha coinvolto oltre 1600 droni diretti verso la Russia, con l'obiettivo - a suo dire - di «perturbare» le elezioni legislative.
Secondo Sergej Sobjanin, da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1.600 droni, di cui «450 erano diretti verso Mosca». «Questo attacco senza precedenti era chiaramente pianificato allo scopo di perturbare le elezioni. Il nemico non vi è riuscito», ha affermato su Telegram, mentre i russi votano oggi per il terzo e ultimo giorno delle prime elezioni legislative dall'inizio dell'offensiva russa su larga scala contro l'Ucraina, nel febbraio 2022.