Attacchi nella notte su Mosca, 30 aerei dirottati verso altre città

Da parte sua, il sindaco di Mosca ha accusato l'Ucraina di aver lanciato, nelle ultime ore, un attacco «senza precedenti» che ha coinvolto oltre 1600 droni diretti verso la Russia, con l'obiettivo - a suo dire - di «perturbare» le elezioni legislative.

Secondo Sergej Sobjanin, da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1.600 droni, di cui «450 erano diretti verso Mosca». «Questo attacco senza precedenti era chiaramente pianificato allo scopo di perturbare le elezioni. Il nemico non vi è riuscito», ha affermato su Telegram, mentre i russi votano oggi per il terzo e ultimo giorno delle prime elezioni legislative dall'inizio dell'offensiva russa su larga scala contro l'Ucraina, nel febbraio 2022.