La Corea del Nord lancia nuovamente un missile balistico
La nuova provocazione arriva dopo esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud.
TOKYO - Secondo quanto riferito dal Giappone e dalla Corea del Sud, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico in direzione del mare a est della penisola coreana. Lo Stato maggiore sudcoreano ha classificato il proiettile come un missile a corto raggio. Il lancio sarebbe avvenuto intorno alle 15.00 ora locale dalla zona della città costiera orientale di Wonsan. Il missile avrebbe percorso circa 450 chilometri.
Il Ministero della Difesa giapponese ha comunicato che il missile è caduto nel Mar del Giappone, al di fuori della zona economica esclusiva giapponese.
Reazione a manovre militari
L'ultima volta, la Corea del Nord aveva lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone il 12 settembre. Quei lanci erano avvenuti un giorno dopo la conclusione di un'esercitazione militare di cinque giorni tra Corea del Sud, USA e Giappone.
La Corea del Nord testa regolarmente missili balistici e altri sistemi d'arma. Secondo gli esperti, questi test servono a sviluppare ulteriormente le capacità militari e a dimostrare forza.
Al Paese isolato guidato da Kim Jong Un è fondamentalmente vietato, secondo diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, lanciare missili balistici.