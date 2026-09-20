La Corea del Nord lancia nuovamente un missile balistico

TOKYO - Secondo quanto riferito dal Giappone e dalla Corea del Sud, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico in direzione del mare a est della penisola coreana. Lo Stato maggiore sudcoreano ha classificato il proiettile come un missile a corto raggio. Il lancio sarebbe avvenuto intorno alle 15.00 ora locale dalla zona della città costiera orientale di Wonsan. Il missile avrebbe percorso circa 450 chilometri.