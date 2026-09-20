Giovane scooterista perde il controllo del veicolo e si schianta tragicamente contro un semaforo
L'incidente, dall'esito letale, si è verificato nella serata di sabato a Renens (VD). L'intervento di terzi è escluso dagli inquirenti.
RENENS (VD) - Un giovane scooterista è morto sabato sera a Renens (VD) in un incidente autonomo. Nonostante il rapido intervento ancora sul luogo dell'incidente, la sua vita non ha potuto essere salvata, come ha comunicato domenica la Polizia cantonale vodese.
L'incidente si è verificato verso le 22.15 in Rue du Lac, come si legge nel comunicato della polizia. Il conducente, per ragioni ancora sconosciute, ha perso il controllo del suo scooter, è uscito sulla destra dalla carreggiata ed è andato a sbattere contro il cordolo e un palo di un semaforo.
Nonostante il rapido intervento dei passanti e di un servizio di soccorso, il giovane è deceduto a causa delle ferite riportate.
Secondo il comunicato, il Ministero pubblico ha aperto un'indagine penale per chiarire l'esatta causa dell'incidente diramando - inoltre - anche un appello a possibili testimoni.
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