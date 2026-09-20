Budliger Artieda e Keller-Sutter: ci sono stati scontri dietro le quinte?

Il rapporto con Keller-Sutter sarebbe stato teso

Particolarmente teso sarebbe stato il rapporto con Keller-Sutter. Un ruolo importante avrebbe avuto la disputa doganale con gli USA. È noto che la telefonata tra Keller-Sutter e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’estate del 2025, si era trasformata in un fiasco. Poco dopo, gli USA avevano imposto alla Svizzera dazi aggiuntivi del 39 percento.

In seguito, Budliger aveva creato il "Team Switzerland" insieme a influenti imprenditori, assumendo un ruolo centrale nelle successive trattative. La Svizzera era poi riuscita a raggiungere un accordo con gli USA che limitava il dazio aggiuntivo al 15 percento.