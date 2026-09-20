GLARONA
Gli piegano la porta e fanno incetta di e-bike: un bottino da 100mila franchi
Ignoti hanno colpito un negozio di biciclette a Ennenda (GL) trafugando un'ingente quantità di materiale, sparendo poi nel nulla. La Polizia cerca testimoni.
Polca GL
Fonte Polca GL
Gli piegano la porta e fanno incetta di e-bike: un bottino da 100mila franchi
Ignoti hanno colpito un negozio di biciclette a Ennenda (GL) trafugando un'ingente quantità di materiale, sparendo poi nel nulla. La Polizia cerca testimoni.
ENNENDA (GL) - Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, ignoti hanno fatto irruzione in un negozio di biciclette di Ennenda, nel canton Glarona.
I ladri hanno portato via 15 e-bike e biciclette, oltre a occhiali, capi d’abbigliamento, contanti e altro materiale per biciclette. La refurtiva sarebbe stata trasportata con un veicolo a motore.
Il danno complessivo, tra refurtiva e danni materiali, supera i 100'000 franchi.
La Polizia cantonale di Glarona è ora alla ricerca di testimoni.
Chiunque abbia notato persone o veicoli sospetti nella zona di Ennenda o nei dintorni durante la notte è invitato a contattare la polizia al numero 055 645 66 66.
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