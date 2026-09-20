Una serie di incontri per condividere le sfide (e le gioie) di essere nonni
“Il Caffè dei nonni” si terrà alla Filanda a partire da questo 23 settembre, dalle 9:15 alle 10:45.
MENDRISIO - Prende il via mercoledì 23 settembre, a LaFilanda di Mendrisio, la serie di incontri "Il Caffè dei nonni – Condividiamo la stessa avventura", un nuovo spazio di dedicato a nonni e nonne.
Gli appuntamenti, tutti dalle 9:15 alle 10:45, proseguiranno il 21 ottobre, il 18 novembre e il 16 dicembre.
L'iniziativa nasce per offrire ai nonni un momento di confronto su un ruolo che oggi è sempre più impegnativo: tra organizzazione, cura dei nipoti, aspettative familiari e bisogni personali, non sempre facili da conciliare.
«È un esercizio di equilibrio muoversi senza intoppi nella fitta rete dei legami familiari, tra gioie e fatiche. Il Caffè dei nonni vuole essere uno spazio dove sedersi, riprendere fiato e parlare con chi può davvero capire, condividendo dubbi e riflessioni sulle sfide educative di oggi», spiegano gli organizzatori.
Gli incontri sono animati da Roberta Bruno, counsellor e neononna, e Monica Frigerio, psicopedagogista e nonna di sei nipoti. L'iniziativa è curata dall'Associazione Il Tragitto, con il sostegno della Città di Mendrisio e della Biblioteca cantonale.
Non è necessario iscriversi: basta presentarsi. La partecipazione è gratuita.