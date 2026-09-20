Decine e decine di (giovani) vele a decorare il Ceresio
Per il Campionato Svizzero Optimist, del Circolo Velico di Lugano che si è tenuta dal 17 al 20 settembre.
Per il Campionato Svizzero Optimist, del Circolo Velico di Lugano che si è tenuta dal 17 al 20 settembre.
LUGANO - Si è concluso questo weekend sulle acque del Ceresio il Campionato Svizzero Optimist, organizzato dal Circolo Velico Lago di Lugano in collaborazione con Swiss Optimist.
La manifestazione, iniziata giovedì 17 settembre, ha richiamato a Lugano circa 120 giovani velisti provenienti da Svizzera ed estero, impegnati per quattro giornate di regate sul Ceresio. Il maltempo di venerdì ha fermato le gare, ma le condizioni sono migliorate nel weekend: tra vento da sud e la tipica breva del pomeriggio, sono state disputate in totale nove prove.
Dopo le qualificazioni, la flotta è stata divisa in due gruppi per stabilire la classifica finale. Il titolo è andato allo svizzero Aston Muntmark, davanti al connazionale Adrian Koller e alla britannica Avantika Lees, migliore anche tra le ragazze. Tra i giovani del Circolo Velico Lago di Lugano, i risultati migliori sono arrivati da Leonardo Massetti (19°), Tommaso Magnetti (20°) e Claudia Boller Mehler (25°).
Nel weekend è stata premiata anche la squadra Optimist del circolo, guidata dall'allenatore Edoardo Cingolani, campione svizzero a squadre nella stagione 2025/2026.
Classifca completa e risultati li trovate qui.