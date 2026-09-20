Decine e decine di (giovani) vele a decorare il Ceresio

La manifestazione, iniziata giovedì 17 settembre, ha richiamato a Lugano circa 120 giovani velisti provenienti da Svizzera ed estero, impegnati per quattro giornate di regate sul Ceresio. Il maltempo di venerdì ha fermato le gare, ma le condizioni sono migliorate nel weekend: tra vento da sud e la tipica breva del pomeriggio, sono state disputate in totale nove prove.