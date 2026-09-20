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Avete visto Carla Bernasconi?
La donna, 83 anni, manca dal suo domicilio in quel di Chiasso dallo scorso 17 settembre. L'avviso di scomparsa della Polizia cantonale.
Polizia cantonale
Fonte Polizia Cantonale
Avete visto Carla Bernasconi?
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Avete visto Carla Bernasconi?
La donna, 83 anni, manca dal suo domicilio in quel di Chiasso dallo scorso 17 settembre. L'avviso di scomparsa della Polizia cantonale.
Avete visto Carla Bernasconi?
La donna, 83 anni, manca dal suo domicilio in quel di Chiasso dallo scorso 17 settembre. L'avviso di scomparsa della Polizia cantonale.
CHIASSO - La Polizia cantonale ha diramato un annuncio di scomparsa per Carla Bernasconi, di Chiasso, di cui si sono perse le tracce dal 17 settembre.
La donna, classe 1942, è di corporatura snella, è alta circa 165 cm, porta i capelli corti e di colore grigio e ha gli occhi scuri.
Si esprime in italiano, tedesco e francese.
In caso di avvistamento o informazioni utili avvisare il Comando della Polizia Cantonale allo 0848 25 55 55
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