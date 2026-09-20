Hanno partecipato in 100 alla Camminata Metabolica di Anna dai Capelli Corti
L'evento, a scopo benefico, si è tenuto questo sabato nella cornice del Parco Ciani di Lugano.
LUGANO - Si è svolta sabato 19 settembre al Parco Ciani di Lugano la Camminata Metabolica organizzata dall’Associazione Anna dai Capelli Corti, una giornata dedicata al movimento, al benessere e alla solidarietà.
Circa 100 persone hanno partecipato all’iniziativa, guidata da Stefano Fontanesi, fondatore della Camminata Metabolica. All’evento ha preso parte anche il dott. Francesco Meani, responsabile di senologia della Clinica Moncucco di Lugano. La manifestazione ha unito attività fisica e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere il benessere attraverso il movimento e di sostenere le attività dell’Associazione Anna dai Capelli Corti.
L’intero ricavato della giornata è stato devoluto all’associazione per sostenere i progetti e le attività rivolti alle donne che affrontano o hanno affrontato un tumore al seno.
Al termine dell’iniziativa, l’Associazione Anna dai Capelli Corti ha ringraziato tutti i partecipanti, i professionisti coinvolti e quanti hanno contribuito alla realizzazione della giornata.
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