Hanno partecipato in 100 alla Camminata Metabolica di Anna dai Capelli Corti

L’intero ricavato della giornata è stato devoluto all’associazione per sostenere i progetti e le attività rivolti alle donne che affrontano o hanno affrontato un tumore al seno.

Al termine dell’iniziativa, l’Associazione Anna dai Capelli Corti ha ringraziato tutti i partecipanti, i professionisti coinvolti e quanti hanno contribuito alla realizzazione della giornata.