Esercitazione antincendio nella faggeta UNESCO
L’esercitazione è stata condotta dal Corpo pompieri di Maggia, sezione pompieri di montagna
L’esercitazione è stata condotta dal Corpo pompieri di Maggia, sezione pompieri di montagna
LODANO - Sabato 19 settembre la faggeta della Valle di Lodano, riconosciuta come Patrimonio mondiale dell’UNESCO, è stata teatro di un’importante esercitazione antincendio. L’iniziativa, volta a rafforzare la lotta contro gli incendi boschivi, ha coinvolto le preziose faggete delle Valli di Lodano, Busai e Soladino, inserite nel bene seriale transnazionale "Faggete primarie e antiche dei Carpazi e di altre regioni d’Europa".
Nell’ambito della gestione del sito UNESCO, il gruppo strategico responsabile ha promosso l’elaborazione di un protocollo operativo specifico per gli interventi in caso di incendio boschivo, affidando il compito all’Ufficio forestale del 7° Circondario.
L’esercitazione è stata condotta dal Corpo pompieri di Maggia, sezione pompieri di montagna, con la partecipazione di circa quindici militi. Sul campo sono stati testati diversi aspetti tecnico-tattici, tra cui l’utilizzo dell’elicottero per le operazioni di spegnimento. All’evento ha preso parte anche un ufficiale del Corpo pompieri di Locarno.
Questa esercitazione ha rappresentato un momento fondamentale di verifica e coordinamento operativo, si legge nel comunicato stampa odierno, «con l’obiettivo di disporre di procedure adeguate e di una conoscenza approfondita del territorio per affrontare un eventuale incendio e, al contempo, tutelare questo patrimonio naturale di valore mondiale».