Esercitazione antincendio nella faggeta UNESCO

L’esercitazione è stata condotta dal Corpo pompieri di Maggia, sezione pompieri di montagna, con la partecipazione di circa quindici militi. Sul campo sono stati testati diversi aspetti tecnico-tattici, tra cui l’utilizzo dell’elicottero per le operazioni di spegnimento. All’evento ha preso parte anche un ufficiale del Corpo pompieri di Locarno.

Questa esercitazione ha rappresentato un momento fondamentale di verifica e coordinamento operativo, si legge nel comunicato stampa odierno, «con l’obiettivo di disporre di procedure adeguate e di una conoscenza approfondita del territorio per affrontare un eventuale incendio e, al contempo, tutelare questo patrimonio naturale di valore mondiale».